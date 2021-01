Noile masuri impotriva Huawei Technologies, probabil ultimele luate de administratia presedintelui republican Donald Trump , sunt cele mai recente in cadrul politicii de slabire a producatorului de echipamente de telecomunicatii, despre care afirma ca reprezinta un pericol pentru Securitatea Nationala a Statelor Unite si intereselor de politica externa ale acestora.Notificarile au survenit in cadrul unei serii de masuri impotriva Chinei, in ultimele zile ale administratiei Trump. Democratul Joe Biden va depune juramantul ca presedinte miercurea viitoare.Un purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Comert nu a raspuns imediat solicitarilor pentru comentarii.Citeste si: Rares Bogdan cere demisia lui Ludovic Orban de la sefia PNL si anunta ca il sprijina pe Florin Citu pentru a conduce partidul: "I s-a umflat capul" ...citeste mai departe despre " Administratia Trump ia noi masuri impotriva furnizorilor Huawei, revocand si respingand cereri pentru licente " pe Ziare.com