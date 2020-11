Acord intre negociatorii Parlamentului European si cei ai Consiliului UE privind bugetul Uniunii Europene

Acordul urmeaza a fi ratificat de Consiliul Uniunii Europene si de Parlamentul European.Acordul, negociat timp de aproape patru luni, spune clar ca guvernele pot accesa finantare europeana doar cu respectarea statului de drept, o conditie careia i se opun Polonia si Ungaria , noteaza Agerpres.Unul dintre negociatorii PE, Jan Olbrycht, citat de agentia DPA, a spus ca acordul cuprinde suplimentarea cu 16 miliarde de euro a finantarii pentru mai multe programe, inclusiv cercetarea si sanatatea. Totusi, presedintia germana a Consiliului UE a mentionat ca numai 12,5 miliarde de euro din aceasta suma reprezinta fonduri noi, cea mai mare parte provenind din amenzile aplicate pentru incalcarea regulilor europene privind concurenta, care pana in prezent erau varsate statelor membre.Europarlamentarii au refuzat pana in prezent sa-si dea acordul asupra viitorului buget multianual pentru perioada 2021-2027, estimand ca suma de 1.074,3 miliarde de euro convenita in urma negocierilor intre liderii europeni pentru acesta este insuficienta. Eurodeputatii au cerut de asemenea instituirea unui mecanism de conditionare a accesarii fondurilor europene de situatia statului de drept si crearea de noi surse de venit pentru bugetul european."Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene tocmai au ajuns la un acord privind viitorul Buget Multianual al Uniunii Europene 2021 - 2027. Acordul cuprinde fondurile obtinute de presedintele Klaus Iohannis pentru Romania : cele 46,3 miliarde din viitorul buget multianual (la acesti bani se vor adauga cele peste 30 de miliarde de euro din Planul de Redresare asupra carora am ajuns la un acord aseara in Parlamentul European. Astfel vom ajunge la suma de aproximativ 80 de miliarde de euro negociata in iulie de presedintele Iohannis)", a scris Siegfried Muresan pe Facebook Muresan mentioneaza o parte dintre domeniile care vor primi o finantare mai mare."La presiunea Parlamentului European, pe langa sumele negociate in Consiliu, acordul aduce mai multe fonduri europene in viitorul buget pentru domenii importante atat p ...citeste mai departe despre " Acord intre negociatorii Parlamentului European si cei ai Consiliului UE privind bugetul Uniunii Europene " pe Ziare.com