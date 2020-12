Acord istoric intre UE si China, dupa 7 ani de negocieri. Intelegerea ar putea fi incheiata pana la sfarsitul anului

Potrivit mai multor surse, intelegerea ar putea fi anuntata oficial chiar miercuri, scrie Politico, citat de Digi24.Potrivit diplomatilor europeni, UE si China intentioneaza sa incheie acordul anul acesta "in principiu" la o conferinta video la nivel inalt intre presedintele chinez Xi Jinping si presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, presedintele Consiliului European Charles Michel si cancelarul german Angela Merkel , care va avea loc probabil miercuri.Acordul UE-China privind investitiile ar garanta ca firmele europene prezente in China pot concura cu cele chineze in conditii de egalitate. De asemenea, documentul ar asigura accesul companiilor chineze pe pietele europene.Acordul va imbunatati accesul investitorilor europeni la piata chineza de 1,4 miliarde de oameni din mai multe sectoare economice, inclusiv sectoare precum constructia de masini electrice, serviciile cloud, serviciile financiare si de sanatate, constructii, intreprinderile manufacturiere, transporturi aeriene sau martime. Acordul va include, de asemenea, reguli impotriva transferului fortat de tehnologie.Discutiile au mai intampinat un obstacol marti, din cauza represaliilor impotriva lui Zhang Zhan, fosta avocata in varsta de 37 de ani, condamnata la 4 ani de inchisoare dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan. Condamnarea a declansat critici din partea guvernului german.Exporturile Uniunii Europene in China au fost anul trecut in valoare de aproximativ 199 de miliarde de euro, iar importurile au fost de 362 miliarde de euro, valoarea comertului bilateral fiind de 650 de miliarde de dolari. Oficialii de Bruxelles sustin ca Beijingul ar fi fost de acord cu mai multe conditii puse de Uniunea Europeana pentru semnarea acordului, printre care interzicerea muncii fortate.Cititi si:Chinezii ratifica un tratat de extradare cu Turcia si provoaca ingrijorari in diaspora ...citeste mai departe despre " Acord istoric intre UE si China, dupa 7 ani de negocieri. Intelegerea ar putea fi incheiata pana la sfarsitul anului " pe Ziare.com