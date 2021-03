Concediu cu "pasaportul verde". Documentul indica dovada de vaccinare sau rezultatul negativ la teste

Acest proiect de certificat, care va fi prezentat miercuri, va contine informatii "ce vor indica daca o persoana a fost vaccinata impotriva COVID-19 sau daca aceasta s-a insanatosit, sau daca a obtinut un rezultat negativ la testul" pentru depistarea noului tip de coronavirus, a precizat Breton in timpul emisiunii "Grand Rendez-vous" de pe postul Europe 1, in colaborare cu CNEWS si Les Echos."El va fi fie in format electronic, fie tiparit", pentru a-i respecta pe cei care "nu doresc sa puna aceasta pe smartphon-urile lor si acesta este dreptul lor", a afirmat comisarul.Dotat cu un cod QR, gratuit, certificatul sanitar va fi in limba fiecarei tari si tradus in engleza, si "va fi valabil in toate tarile Uniunii Europene", a detaliat el."Se lucreaza pentru ca aceasta sa fie realizat inainte de luna iunie", a precizat Breton, estimand ca este "primordial sa se faca totul pentru a mentine sezonul turistic".Comisarul european a revenit de asemenea asupra anuntului facut cu o zi inainte de AstraZeneca privind noi reduceri de livrari ale vaccinului sau impotriva COVID-19 catre UE , estimand ca situatia "este inacceptabila sau in orice caz de neinteles". El a declarat ca acest lucru s-ar putea traduce printr-o "disfunctionalitate in lantul logistic", refuzand cu toate acestea sa ia in calcul deocamdata consecinte judiciare.Totodata, Thierry Breton s-a declarat increzator cu privire la programul european de vaccinare: chiar daca sunt intarzieri in ceea ce priveste livrarile de vaccinuri AstraZeneca, nu vor exista intarzieri in ceea ce priveste programul de vaccinare al UE pentru primul trimestru, a dat el asigurari.CITESTE SI:Ce a gasit un fost politist pe un camp dintr-o comuna din Olt: "Toti zeii norocului au fost cu mine" Rusia , deranjata de redenumirea parcului Tolbuhin din Bucuresti. Edilul din sectorul 2 vrea consultare publicaNoile buletine cu CIP, emise din 2 august. Acestea includ amprente, imaginea faciala si ne vor scapa de mersul la ghiseuReactii dure la noua coperta a revistei Charlie Hebdo. Regina apare sufocand-o cu genunchiul pe Meghan Markle, trimitere la uciderea lui George FloydMadalina Ghenea, fan infocat al unei echipe din Roman ...citeste mai departe despre " Concediu cu "pasaportul verde". Documentul indica dovada de vaccinare sau rezultatul negativ la teste " pe Ziare.com