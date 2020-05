20,5 milioane de americani si-au pierdut locurile de munca in aprilie. Somajul a ajuns la 14,7%, cel mai mare nivel din 1930

Somajul a ajuns la 14,7%, cea mai mare valoare de la Marea depresiune economica din 1930.In urma cu doar doua luni, rata somajului era de 3,5%, noteaza BBC."Este fara precedent istoric", a declarat economista Erica Groshen, fosta sefa a Biroului de Statistica a Muncii, care preda acum la Universitatea Cornell. Groshen spune ca au bagat economia intr-o coma indusa pentru a o vindeca de pandemie, dar acest lucru a dus la cea mai mare pierdere de locuri de munca.Autoritatile spun ca cele mai multe concedieri, 18,1 milioane, ar fi temporare si ca cele mai multe companii spera ca economia sa isi revina.Pentru firmele din zona comertului cu amanuntul situatia este cu adevarat dificila, iar cele din sectorul energetic se resimt dupa prabusirea pretului petrolului.In timp ce unele state au inceput deja sa relaxeze restrictiile, repornirea economiei este dificila, deoarece anagajatii isi fac griji cu privire la riscul de infectie si se confrunta cu impactul inchiderii scolilor.Citeste si Economia SUA a pierdut in 4 saptamani aproape toate joburile create in 11 aniA.G. ...citeste mai departe despre " 20,5 milioane de americani si-au pierdut locurile de munca in aprilie. Somajul a ajuns la 14,7%, cel mai mare nivel din 1930 " pe Ziare.com