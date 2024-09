Rusia si China isi unesc fortele impotriva scutului antiracheta al SUA

Rusia sustine ca a inceput colaborarea cu China impotriva planurilor SUA de a largi raza de actiune a scutului antiracheta, ambele state aratandu-se ingrijorate de faptul ca acesta ar putea sa vizeze direct obiective militare de pe teritoriul lor.

Modernizarea sistemului antiracheta permite Washingtonului sa lanseze atacuri nucleare "cu impunitate", adica sa loveasca si sa scape nepedepsit, a reclamat seful statului major al fortelor armate din Rusia, general locotent Viktor Poznikhir, cu ocazia participarii la un forum pe teme de securitate din China, anunta Bloomberg.

Pana acum, chinezii sunt cei care au si trecut la fapte organizand anul acesta o simulare a unui atac cu rachete nucleare, a mentionat oficialul rus.

"Facem tot ce putem impreuna pentru a reduce nivelul pagubelor aduse tarilor noastre. Iluziile invulnerabilitatii si impunitatii date de scutul antiracheta vor incuraja Washingtonul sa ia decizii unilaterale in privinta problemelor de securitate globale si regionale", sustine Poznikhir.

In opinia sa, acest lucru ar putea creste semnificativ riscul folosirii armelor nucleare pentru a preveni actiunile inamicilor.

Statele Unite intentioneaza sa extinda raza de actiune a scutului antiracheta pana in zona Marii Baltice, pe teritoriul polonez, si in peninsula coreeana, sub scuza prevenirii unor atacuri din artea Iranului sau a Coreei de Nord.

In acelasi timp, Rusia si China au ridicat obiectii la extinderea sistemului defensiv al SUA, considerand ca acesta ar reprezenta o amenintare la adresa securitatii lor.

In primavara acestui an, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca amplasarea componentelor scutului antiracheta in Polonia si Romania reprezinta o amenintare la adresa pacii in Europa, iar chinezii au vociferat cu privire la instalarea sistemului de rachete THAAD in Coreea de Sud.

