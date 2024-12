Tehnologie avansata, in limba romana

HP anunta lansarea primul echipament multifunctional care tipareste pe CD/DVD. Noul HP Photosmart C4180 All-in-One imbina functii de imprimare avansata a documentelor si fotografiilor cu functii de copiere care pot pune in umbra orice copiator profesionist si de scanare la o calitate excelenta a imaginilor si textului.C4180 opereaza in limba romana, pentru a-i ajuta pe utilizatori sa obtineta cele mai bune rezultate de fiecare data, rapid, usor si eficient. In plus, poate tipari etichete speciale pentru CD-urile sau DVD. Cu noile HP CD/DVD Tattoos, etichete speciale auto-adezive, orice fotografie sau imagine poate ajunge in cateva secunde pe discul dorit, chiar direct de pe cardul de memorie al aparatului foto. Calitatea imaginii imprimate este demna de orice fotografie profesionala, fiind perfect protejata impotriva factorilor externi. Iar imaginile se pot aplica pe orice disc, nu numai pe cele special fabricate pentru imprimare A- mai scumpe decat cele obisnuite.

Cu C4180 imprimarea este de o calitate superioara, fotografiile imprimate au pana la 6 culori, iar documentele au o calitate similara celei obtinute pe imprimante laser. Copierea se realizeaza fara calculator, direct de pe panoul frontal A- complet in limba romana. Cu ajutorul ecranului LCD color se poate vizualiza documentul copiat pentru a verifica incadrarea in pagina, efectul diverselor setari, sau chiar pentru a efectua decuparea documentului si copierea doar a partilor dorite.

Cititoarele de carduri integrate permit accesarea pozelor de pe cardul de memorie al camerei pentru vizualizare pe ecranul LCD, editare si prelucrare direct in multifunctional, reincadrare si decupare, rotire si pentru imprimarea directa sau transmiterea acestora in calculator A- caz in care se poate folosi multifunctionalul ca un cititor de carduri obisnuit.

Pretul recomandat de vanzare al multifunctionalului HP Photosmart C4180 All-in-One este de 139 Euro fara TVA, dupa cum se arata in comunicatul companiei.

Bloombiz

