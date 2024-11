Situatia vanzarilor Ford in Romania pentru primul semestru al acestui an

In primul semestru al anului 2006, vanzarile Ford din Romania aproape s-au dublat fata de semestrul corespunzator anului 2005 (5624 unitati fata de 3065), conform analizelor finalizate de echipa Romcar, reprezentantul marcii Ford in Romania.In ansamblul primului semestru al acestui an cele mai mari vanzari le-au inregistrat modelele Fiesta - 1521 de unitati, Focus - 1429 de unitati si Transit - 1227 de unitati. Fata de semestrul I al anului 2005 cresteri insemnate s-au inregistrat pentru modelele Fusion - 307%, Focus - 110% si Transit Connect - 178%. Cota de piata inregistrata de Ford in Romania pentru primele 6 luni ale acestui an, raportata la modele de import este de 8,42%, cu 2,34% mai mare fata de perioada similara a anului trecut.

La nivel european vanzarile Focus au crescut in primele 6 luni ale acestui an cu 10% fata de anul trecut ajungand la 275.600 de unitati vandute. Vanzarile modelului Fiesta pentru aceeasi perioada au insumat 205200 de unitati, cresterea inregistrata fiind tot de 10%. In ceea ce priveste vanzarile de vehicule comerciale Transit si Transit Connect, acestea au crescut cu 6% fata de primul semestru al anului 2005, ajungand la 166.600 de unitati.

In luna iunie Romcar a anuntat noua platforma de comunicare Ford - "Feel the difference" - prin care propune o noua abordare a pietei, atat prin designul si functionalitatea noilor modele cat si prin serviciile asociate comercializarii acestora.

