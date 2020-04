Romanii care lucreaza in strainatate au trimis acasa 7,2 miliarde de dolari, anul trecut

In 2020, Europa si Asia Centrala ar urma sa inregistreze cel mai semnificativ declin al remitentelor - de aproximativ 28%, din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) si a scaderii pretului la titei, apreciaza Banca Mondiala.Azerbaidjan, Kazahstan si Rusia, cei mai mari producatori de titei din regiune, ar urma sa inregistreze scaderi semnificative ale veniturilor la buget, ceea ce va spori presiunile asupra monedelor lor si, posibil, ar putea duce la recesiune. In special remitentele catre Asia Centrala vor fi afectate, din cauza deprecierii rublei rusesti fata de dolar.Pe plan global, remitentele ar urma sa scada cu 142 miliarde de dolari in 2020, cel mai semnificativ declin din istoria recenta, din cauza efectelor epidemiei. Scaderea de aproape 20% a sumelor de bani trimise de migranti acasa va fi cauzata de reducerea salariilor si a nivelului angajarilor de peste hotare, se arata in raportul Bancii Mondiale."Remitentele sunt o sursa vitala de venit pentru tarile in curs de dezvoltare. Actuala recesiune provocata de epidemie va afecta semnificativ capacitatea de a trimite bani acasa si de aceea va fi extrem de important sa scurtam perioada de redresare pentru statele dezvoltate", a afirmat David Malpass, presedintele Bancii Mondiale.Se estimeaza ca peste un miliard de migranti - aproximativ 270 de milioane care lucreaza in afara tarilor lor natale si 760 de milioane migranti interni - au ajutat la hranirea, imbracarea si adapostirea a trei persoane din locul lor natal, a declarat, pentru Reuters, Dilip Ratha, autorul raportului Bancii Mondiale."Luam in considerare o treime din omenire", a declarat oficialul BM.Iar acesti angajati sunt si mai vulnerabili in perioada crizelor.Este cea mai semnificativa scadere a remitentelor pana in acest moment din 1980, de cand Banca Mondiala raporteaza aceste date, a explicat Ratha.Dupa declinul din 2016, provocat in principal de pretul scazut al titeiului, remitentele au crescut, ajungand anul trecut la 714 miliarde de dolari, dar in 2020 ar urma sa scada la 572 de miliarde de dolari.Pentru statele cu venituri scazute si medii, unde ajung majoritatea sumelor de bani, remitentele vor scadea cu 19,7%, la 445 miliarde de dolari in 2020, de la nivelul record de 554 miliarde de dolari in 2019."Criza economica provocata de pandemie va reduce semnificativ veniturile migrantilor si capacitatea lor de a trimite bani acasa", a declarat Ratha.Dar Banca Mondiala se asteapta la o redresare a remitentelor in 2021, cand ar urma sa creasca cu peste 5%, la 602 miliarde de dolari.