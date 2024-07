Romania, tara europeana cu cea mai mare coruptie la achizitiile publice

Romania este tara europeana cu cea mai mare frecventa a coruptiei in achizitiile publice, la polul opus, al corectitudinii, aflandu-se tarile nordice, in frunte cu Danemarca, releva un raport dat publicitatii vineri de Societatea Academica Romana (SAR), pe baza cifrelor dintr-un studiu realizat de OECD.

Chiar daca legislatia a fost mult imbunatatita in 2006, ea prezinta in continuare numeroase "mici portite", care permit ocolirea procedurilor normale de achizitie, dand nastere la suspiciuni in ceea ce priveste corectitudinea, a subliniat presedintele SAR, Sorin Ionita.

"Pe lista se afla, de exemplu, achizitionarea biletelor de tren, pentru care, intr-adevar, ar fi ridicol sa organizezi licitatie. Lista se incheie insa cu mentiunea , ceea ce da posibilitatea savarsirii unor abuzuri", a spus Ionita. Potrivit lui, multe institutii publice includ la categoria "si altele" servicii de publicitate sau PR, ceea ce nu este normal.

Un alt aspect neclar al legii, semnalat de Ionita, este faptul ca nu este stipulat foarte clar daca ei i se supun si companiile publice subordonate autoritatilor locale sau societatile cu capital majoritar de stat. Apoi, intervine ceea ce el a numit "hiperprotectia functionarului", care cere un numar excesiv de hartii pentru inceperea unei actiuni, chiar daca de multe dintre ele nu este nevoie.

Nici amenzile nu par sa-i sperie pe cei care ocolesc legea. Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizate a Achizitiilor Publice (ANRMAP) a dat, in primele opt luni ale anului, amenzi in valoare totala de aproape cinci milioane de lei in urma neregulilor gasite in contractele de achizitii publice pe care le-a verificat, suma de aproape trei ori mai mare decat cea a amenzilor dispuse in primele noua luni ale anului trecut.

