McDonald's Romania isi schimba seful

Directorul general al McDonald's Romania, Marian Alecu, pleaca din companie dupa 16 ani de activitate si 12 ani in care a ocupat functia de conducere, pozitia sa urmand sa fie preluata, din octombrie, de COO-ul McDonald's pe Rusia & Europa de Est, Karen Bishop.

"A fost o decizie unilaterala. De azi nu mai lucrez la McDonald's. 16 ani intr-o multinationala, dintre care 12 ani pe pozitia de director general este prea mult. Imi ajunge", a declarat, pentru Adevarul, Marian Alecu.

Acesta a spus ca va lansa un business personal care nu va avea legatura cu domeniul fast foodurilor. Marian Alecu a mai spus, pentru cotidianul citat ca va avea ca asociat, in noua afacere, o companie internationala care nu este inca prezenta in tara noastra.

"Dupa o cariera de 16 ani in cadrul sistemului McDonald's, dintre care 12 ani in functia de director general, Marian Alecu a luat decizia sa se retraga din cadrul companiei pentru a dezvolta noi oportunitati. Lui Marian Alecu ii va urma la conducere, incepand cu 1 octombrie, Karen Bishop, COO al McDonald's Rusia & Europa de Est", a declarat Atena Balint, PR supervisor in cadrul McDonals's Romania.



