Loganul, cea mai vanduta masina din Maroc

Constructorul de automobile Dacia Pitesti, filiala a companiei franceze Renault, a scos la vanzare pe piata marocana versiunea diesel a automobilului Logan, sub denumirea A"dCiA", informeaza cotidianul A"Morocco TimesA".

Fabrica de asamblare din regiunea marocana Somaca preconizeaza ca in anul 2006 vor fi vandute aproximativ 9.000 de Logan-uri, ceea ce duce vanzarile modelului romanesc la un total de 11.500, Logan-ul devenind astfel cea mai bine vanduta masina de pe aceasta piata marocana. A"Avem mare incredere in evolutia pe piata a acestei masiniA", a declarat Larbi Belarbi, manager general la Somaca. A"Versiunea pe benzina s-a vandut sub asteptari, doar 2.500 de unitati de la lansarea sa in iulie 2005. Dar stim ca piata marocana este in proportie de 75% in favoarea masinilor dieselA", a continuat acesta.

Pretul este argumentul central al Logan-ului, acest model ieftin fiind vandut cu 88.400 de drahme marocane (9.766 de dolari) in varianta diesel. In luna iulie, succesul versiunii pe diesel a condus la o epuizare rapida a stocurilor.

Pentru a evita o noua criza, sunt disponibile deja 1.500 de Logan dCi. Renault Maroc spera ca pana in 2010 sa vanda 15.000 de exemplare in Maroc si inca pe atat in strainatate. Intentia producatorului francez este ca prin fabrica din Maroc sa ajunga mai usor pe pietele arabe si africane. Pentru conducerea de la Somaca, succesul modelului Logan echivaleaza cu supravietuirea fabricii. A"Trebuie neaparat sa exportam. O fabrica care nu exporta este o fabrica moartaA", a recunoscut Belarbi.

Dar patrunderea pe cele mai promitatoare piete, cum este cea din Egipt, ridica mari semne de intrebare. A"Acordul privind comertul liber cu Liga Araba este semnat. Dar acum a ramas la latitudinea politicienilor sa ajunga la un consens asupra aplicarii acorduluiA", a concluzionat acesta. Algeria ar reprezenta o alta piata profitabila, cu o singura conditie, ca algerienii sa accepte sa cumpere masini realizate in Maroc. Deocamdata, doar industria auto din Maroc profita de pe urma A"efectului LoganA".

