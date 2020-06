Italia isi redeschide granitele pentru a salva sezonul turistic

"Tara revine la viata", a concluzionat ministrul Afacerilor Regionale, Francesco Boccia, in conditiile in care au fost reluate zborurile internationale pe aeroporturile din trei mari orase: Roma, Milano si Napoli.Pe aeroportul Fiumicino din Roma, aproximativ 30 de zboruri internationale sunt programate pentru ziua de miercuri iar calatorii cu bagaje de mana incep sa iasa frecvent de pe portile de sosiri. O imagine similara la terminalul de plecari, chiar daca aerogara este, deocamdata, putin frecventata.Tot miercuri au fost reluate deplasarile libere intre cele 20 de regiuni ale Italiei, de la nord si pana in sudul peninsulei, o masura asteptata cu nerabdare de italieni.Potrivit agentiei Ansa, aceasta redeschidere a deplasarilor intre regiuni a provocat ambuteiaje, in special la Messina, in Sicilia, pentru imbarcarea pe feribot-uri cu destinatia spre continent.In gara centrala din Milano, calatorii se grabeau sa urce in trenuri."Ma intorc acasa dupa trei luni de asteptare. Astept cu nerabdare", spune o tanara careia i-a fost luata temperatura inainte de a se urca intr-un tren pentru Calabria (sudul Italiei)."Circulatia trenurilor se desfasoara in mod normal", sustine ministrul italian al Transporturilor, Paola De Micheli, care a venit la gara Termini din Roma pentru a verifica masurile sanitare introduse la plecarea trenurilor de mare viteza.Inca traumatizata de decesul a 33.500 de persoane din cauza Covid-19 in decurs de trei luni, Italia astepta cu nerabdarea revenirea la normalitate precum si relansarea economiei.Magazinele, cafenelele si restaurantele au fost redeschise, precum si majoritatea monumentelor si site-urilor turistice: Basilica Sfantul Petru, Colosseumul din Roma, ruinele din Pompei, turnul din Pisa, catedralele din Milano si Florenta, muzeele din Vatican etc. Deocamdata insa aceste monumente si muzee celebre sunt foarte putin frecventate, o anomalie pentru aceste spatii care in mod normal abunda de turisti veniti din intreaga lume pentru a-si face un selfie.In timp ce pandemia de coronavirus pare a fi tinuta sub control, Italia trebuie sa faca fata, in prezent, celei mai grave recesiuni de dupa cel de-al doilea razboi mondial si are nevoie disperata de revenirea turistilor, avand in vedere ca sectorul turismului este responsabil pentru 13% din Produsul Intern Brut.Miza este una care depaseste frontierele italiene, avand in vedere ca Spania, Grecia si Franta intentioneaza si ele sa isi relanseze sectorul turistic, atragand un numar cat mai mare de turisti straini."Gazduirea de turisti inseamna repornirea economie si a da posibilitatea de a muncii artizanilor, comerciantilor, antreprenorilor si hotelierilor", a declarat ministrul italian al Afacerilor Externe, Luigi Di Maio.La randul sau, sectorul agricol italian, mare consumator de mana de lucru din strainatate, a salutat si el, prin vocea sindicatului Coldiretti, redeschiderea frontierelor care va permite "ca aproximativ 150.000 de muncitori sezonieri comunitari, proveniti din Romania, Polonia si Bulgaria, sa intre in tara fara sa fie obligati sa respecte carantina".