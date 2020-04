Italia are in vedere crearea de coridoare pentru sezonierii romani

In acelasi timp, ministrul italian al Agriculturii, Teresa Bellanova, discuta crearea de coridoare speciale pentru sezonieri din Romania."Evaluam problema impreuna cu ministrii Agriculturii si Muncii", a spus Lamorgese, raspunzand unei intrebari adresata in Senat."Exista necesitatea de a gasi o solutie specifica problemelor aparute in industriile agriculturii si pescuitului si de a combate lipsa de mana de lucru in aceste sectoare", a adaugat ministrul de Interne.Potrivit sindicatului agricol Coldiretti, anul acesta sectorul agricol va fi privat de "minimum 200.000 de lucratori sezonieri" din cauza inchiderii frontierelor.Ministrul Agriculturii, Teresa Bellanova, a declarat separat, in repetate randuri, ca intrarea in legalitate a lucratorilor straini fara documente reprezinta o modalitate de a-i feri pe acestia de riscurile exploatarii.Bellanova se afla de asemenea in discutii cu Romania, de unde vine majoritatea lucratorilor rurali sezonieri, in vederea crearii de coridoare speciale care sa permita accesul lor in Italia, in pofida restrictiilor, mentioneaza dpa.Coldiretti a propus in schimb simplificarea regulilor privind munca ocazionala, asa incat somerii, pensionarii si studentii sa poata lucra in agricultura.Nu se stie cati vor profita de aceasta oportunitate. Saptamana trecuta, Coldiretti a spus ca a primit "aproape 400 de CV-uri" la cateva ore dupa lansarea unui portal pentru candidati.La Bruxelles, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a afirmat ca nu poate comenta in mod specific planurile italiene, dar a adaugat ca nu par sa fie in contradictie cu regulile UE."Un stat membru nu poate fi impiedicat - din punct de vedere legal, cel putin - sa acorde permise de sedere persoanelor carora doreste sa le reglementeze situatia", a explicat Adalbert Jahnz.