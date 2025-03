Ryanair ofera 1,88 miliarde dolari pentru preluarea rivalului Aer Lingus

Compania irlandeza Ryanair Holdings PLC, cea mai mare companie aeriana cu tarife reduse din Europa, si-a dezvaluit, joi, intentia de a lansa o oferta de 1,48 miliarde euro pentru rivalul Aer Lingus PLC, companie aeriana controlata pana nu demult de statul irlandez, precizand ca a achizitionat deja o participatie de 16 procente din actiunile Aer Lingus, informeaza Reuters.Ryanair a precizat ca are de gand sa ofere un pret de 2,8 euro, in numerar, pentru fiecare actiune Aer Lingus, adica o prima de 12 procente comparativ cu valoarea de 2,51 euro per actiune inregistrata miercuri seara de actiunile Aer Lingus si o prima de 27 de procente comparativ cu pretul de flotare de 2,2 euro per actiune stabilit recent cand Aer Lingus si-a facut intrarea la bursa.

'Aceasta oferta reprezinta o sansa unica de a forma o companie aeriana solida atat pentru clientii din Irlanda, cat si pentru cei din Europa. In cazul in care oferta va avea succes, ambele companii vor continua sa opereze separat si se vor concura pe un numar redus de rute pe care opereaza in prezent, aproximativ 17 dintr-un total de 500 de rute operate de cele doua linii aeriene', a declarat directorul general de la Ryanair, Michael O'Leary.

Potrivit acestuia, Ryanair vrea sa preia pachetul de 28 la suta din actiunile Aer Lingus detinut de guvernul irlandez si a promis ca Aer Lingus nu va fi absorbita de Ryanair. Ryanair a estimat ca oferta sa va aduce aproximativ 500 miliaone euro guvernului irlandez si aproximativ 220 milioane euro pentru personalul de la Aer Lingus. Saptamana trecuta actiunile Aer Lingus au fost flotate la bursele din Dublin si Londra.

Ads

In cazul unei achizitii incununate de succes, va lua nastere o companie aeriana irlandeza capabila sa transporte aproximativ 50 milioane pasageri anual, ceea ce i-ar permite sa concureze cu marile grupuri de linii aeriene europene de genul Lufthansa-SAS-Swiss, cu 75 milioane de pasageri, si Air France/KLM, cu 70 milioane de pasageri anual. In plus, va fi pentru prima data cand o companie aeriana cu tarife reduse din Europa va dispune de rute trans-atlantice garantate.

Rompres

directNews.ro - Topul blogurilor

Recomandari 5 Octombrie 2006

1. Catalin Tolontan: Soc pe TV

O eroare de audienta descoperita la meciul Steaua - Lyon zguduie o piata de un milion de euro pe zi. Compania AGB-TNS International a recunoscut, in premiera, ca datele unei intregi saptamini de masurare (25 septembrie - 2 octombrie) sint eronate. A trimis datele corectate. Perplexitate pe piata media. Se mai intimplase ca o ora sau o zi sa fie recalculate. Dar nu o saptamina, in care s-au cheltuit pe TV bugete de aproximativ 6 milioane de euro! Carlos, killer de...

Ads

2. Alin Buzarin: Criterii de selectie

Cu o zi inainte de meciul cu Belarus, discutiile despre alcatuirea lotului nu pot fi decit sterile. Asa a vazut selectionerul, treaba lui, el raspunde, suporterii echipei nationale n-au nimic altceva de facut decit sa spere ca nu vom plati aceste fantezii cu o alta necalificare. Intotdeauna ramine cineva pe dinafara. De data asta, pe linga Lobont, Ogararu si Daniel Niculae, i-a venit rindul lui Ionel Ganea. Daca Piturca spunea ca nu l-a chemat pe golgeterul...

3. Catalin Tolontan: Sarbu a inchis revista "Apropo"

Prima masura vizibila dupa plecarea lui Dragos Stanca din Publimedia a fost inchiderea revistei Apropo. Decizia a fost anuntata azi angajatilor de catre Adrian Sarbu. Tot el a comunicat ca nu va numi un director general in locul lui Stanca, de partea de business urmind sa se ocupe Cosmina Noaghea, iar continutul va fi coordonat de Cristian Hostiuc (Fini), pina acum director editorial al ZF, Business Magazin si Target.

Ads