Grecia vrea sa vanda participatii majoritare la patru porturi, printre care se afla si Alexandropolis si Heraklion

In acest an, statul elen vrea sa obtina din privatizari venituri deVor fi vandute participatii majoritare la porturile, a anuntat HRADF pe site-ul sau.In 2016, grupul chinez COSCO a cumparat o participatie de 51% la portul Pireu, cel mai mare din Grecia. Un consortiu condus de o firma germana a achizitionat de asemenea 67% din portul Salonic, in 2018.Guvernul de la Atena a promis ca va accelera privatizarile, o conditie cheie inclusa in programul convenit de Grecia cu creditorii sai, in ideea de a atrage investitii si a stimula cresterea economica, intr-o tara care incepe sa isi revina dupa mai multi ani de criza.Actuala criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) nu a afectat pana acum programul de privatizare, a declarat pentru Reuters un oficial elen.Saptamana trecuta, premierul Kyriakos Mitsotakis anuntase ca Guvernul va injecta zece miliarde de euro pentru a sprijini economia afectata de epidemie.Banca Centrala a Greciei a inrautatit prognoza de crestere a economiei in acest an de la 2,4% la 0%, din cauza efectelor negative ale pandemiei.Marti, numarul deceselor din Grecia cauzate de noul coronavirus a ajuns la 49, in timp ce 1.314 persoane sunt contaminate.