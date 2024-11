Grecia si-a redus deficitul bugetar cu 34,6% in 2012

Grecia si-a atins obiectivele bugetare pentru 2012 incheind anul cu un deficit de 6,6% din Produsul Intern Brut, a declarat luni adjunctul ministrului elen de finante, Christos Staikouras, transmite AFP.

Potrivit datelor preliminare, deficitul general al tarii s-a redus cu o treime in 2012 pana la 12,882 miliarde de euro de la 19,69 miliarde de euro, 9,4% din PIB, in 2011. In consecinta, Grecia si-a atins obiectivele bugetare pentru prima data de la solicitarea programului de ajutor al UE si FMI in 2010.

"Aceste evolutii pozitive in executia bugetara demonstreaza ca eforturile de consolidare, ajustare si disciplina fiscala incep sa-si arate roadele, creand conditiile necesare pentru stabilizarea si relansarea graduala a economiei", a declarat Christos Staikouras intr-un comunicat de presa.

Datele statistice arata chiar un excedent primar (inainte de plata dobanzilor pentru datoria suverana) de 434 milioane de euro, fata de un deficit primar de 3,5 miliarde de euro in 2011.

Aceasta performanta vine intr-un context in care Grecia este in recesiune din 2008. In pofida a doua programe de sprijin care au implicat Uniunea Europeana, Banca Centrala Europeana, Fondul Monetar International precum si creditorii privati, Grecia ar urma sa inregistreze in 2013 al saselea an de recesiune.

Conform celor mai recente estimari ale FMI, economia Greciei se va contracta cu 4,2% in acest an, dupa o cadere de 6% inregistrata anul trecut, dar va reveni in teritoriul pozitiv anul viitor, cu o crestere de 0,6%.

Ads