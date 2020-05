Grecia a trimis propuneri pentru ridicarea interdictiilor de calatorie din UE

Mai multe tari din spatiul Schengen au impus controale de urgenta la frontiere, intr-o tentativa de a limita propagarea coronavirusului."Obiectivul nostru este sa lucram in vederea reluarii pana in 15 iunie a calatoriilor intre statele membre UE, acolo unde este posibil", se arata in document.In timp ce Atena vrea sa se asigure ca nu vor fi favorizate anumite state, doreste "o intelegere comuna" privind necesitatea testarii calatorilor din UE inaintea calatoriilor lor. Dar nu vor fi necesare teste pentru calatorii intre zone "care au demonstrat clar ca situatia legata de pandemia de coronavirus (COVID-19) este sub control", sustine politico.eu.Dornica sa redeschida turismul, Grecia face presiune sa nu existe "discriminari sau diferentieri in privinta mijloacelor de calatorie"."In acelasi timp si cu protocoale proportionale trebuie redeschis transportul rutier, aerian, feroviar sau maritim", se arata in document.Saptamana trecuta, secretarul de stat Giorgos Gerapetritis a anuntat ca Grecia va primi turisti de la 1 iulie."Vom deschide turismul de la 1 iulie. Detaliile privind demararea sezonului, inclusiv sprijinul financiar pentru industria turismului, vor fi anuntate pana in 15 mai", a declarat oficialul elen.Si premierul Kyriakos Mitsotakis a afirmat, intr-un interviu acordat CNN, ca protocoalele privind calatoriile in conditii de siguranta trebuie adoptate in prealabil.Turismul si industriile conexe genereaza aproximativ 30% din Produsul Intern Brut al Greciei si au ajutat aceasta tara sa ramana pe linia de plutire in timpul crizelor financiare care au durat aproximativ un deceniu. In luna august 2018, Grecia a pus punct celui de-al treilea program de asistenta internationala, revenind pe pietele financiare pentru prima data dupa 2010.Criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) a afectat semnificativ proprietarii de hoteluri din Grecia, operatorii eleni de turism, restaurantele si alte afaceri legate de turism, aproape o treime fiind ingrijorati ca se vor confrunta cu falimentul.Autoritatile de la Atena estimeaza ca pierderile provocate de pandemie ar putea ajunge pana la 22 de miliarde de euro, deja fiind pierdute 45.000 de locuri de munca.Grecia, o tara cu 11 milioane de locuitori, a inregistrat pana in prezent 2.642 de cazuri de COVID-19, boala respiratorie provocata de noul coronavirus, si 146 de decese, cu mult mai putine decat in multe alte tari europene.In Romania, operatorii din turism spera sa-si poata relua activitatea din 15 mai, cand va fi ridicata starea de urgenta, altfel business-urile din domeniu risca sa moara si, cu cat se apropie vara, fiecare zi este absolut vitala pentru industria turismului, potrivit presedintelui Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova, Adi Voican.