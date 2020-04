Coronavirusul impinge industria hoteliera din Grecia in pragul falimentului

Potrivit rezultatelor unui sondaj derulat la inceputul acestei luni, 65% dintre hotelierii greci cred ca falimentul afacerilor lor este fie "probabil" fie "cel mai probabil". In acelasi timp, marea majoritate a hotelierilor greci, 95%, se asteapta la o scadere uriasa a semnificativa a veniturilor lor, in medie cu 56,3%. In total, studiul realizat de Institutul de cercetari in turism estimeaza ca sectorul hotelier din Grecia va inregistra pierderi totale de 4,46 miliarde de euro in 2020."Turismul este paralizat. Hotelurile trimit un semnal SOS", a declarat presedintele Federatiei hotelierilor greci, Alexandros Vasilikos. Potrivit acestuia, va trece o perioada lunga de timp pana cand industria turistica din Grecia va reveni la nivelul din 2019, un an in care un numar record de 33 de milioane de turisti au vizitat Grecia. "Operatorii de hoteluri trebuie sa fie ajutati acum pentru a putea sta pe propriile lor picioare maine", a mai spus Vasilikos.Hotelierii cer sa fie sprijiniti prin reduceri de taxe si credite cu dobanzi mici, estimand ca nevoile lor imediate se ridica la 1,8 miliarde de euro.Turismul si industriile conexe genereaza aproximativ 30% din Produsul Intern Brut al Greciei si au ajutat aceasta tara sa ramana pe linia de plutire in timpul crizelor financiare care au durat aproximativ un deceniu. In luna august 2018, Grecia a pus punct celui de-al treilea program de asistenta internationala, revenind pe pietele financiare pentru prima data dupa 2010.