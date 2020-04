Investitorii germani "vad lumina de la capatul unui tunel foarte lung"

Producatorii auto germani au redeschis unele fabrici saptamana aceasta. Dupa impunerea masurilor de izolare la mijlocul lunii martie, Germania a inceput luni o ridicare partiala a restrictiilor, intre care redeschiderea magazinelor cu mai putin de 800 de metri patrati.Indicele lunar care estimeaza evolutiile economice a urcat la 28,2 puncte in aprilie, de la minus 49,5 puncte in martie, in timp ce economistii estimau o imbunatatire mai redusa, pana la minus 42,3 puncte."Expertii de pe pietele financiare incep sa vada lumina de la capatul unui tunel foarte lung", a declarat presedintele ZEW, Achim Wambach.Conform studiului ZEW, indicele care estimeaza perceptia investitorilor asupra actualelor conditii economice s-a inrautatit la minus 91,5 puncte in aprilie, de la minus 43,1 puncte luna precedenta, in timp ce economistii estimau un declin pana la minus 77,5 de puncte.Studiul, realizat in perioada 7-20 aprilie in randul a 300 de experti de la banci, companii de asigurari si departamente financiare ale unor corporatii importante, arata ca investitorii nu se asteapta la revenirea cresterii economice pana in trimestrul trei din 2020."Economia nu va reveni la nivelul de dinaintea epidemiei mai devreme de 2022", a avertizat Wambach.FMI se asteapta ca cea mai mare economie europeana sa inregistreze anul acesta un declin de 7,5%, o scadere mai profunda fata de recesiunea din 2009, cand PIB-ul Germaniei s-a contractat cu peste 5%.Cresterea economica in primul trimestru din 2020 este deja semnificativ afectata dar situatia in trimestrul doi va fi chiar mai rea, pe fondul declinului sever in industria auto si al consumului gospodariilor, a apreciat luni Banca Centrala a Germaniei.In Germania, marti se inregistrau 143.457 de cazuri de infectare cu coronavirus si 4.598 decese.