Guvernul german vrea sa sprijine compania de transport feroviar Deutsche Bahn cu cateva miliarde de euro

Acest document, elaborat de Ministerele Finantelor si Transporturilor, pleaca de la presupunerea ca pandemia va reduce lichiditatea Deutsche Bahn cu 11 miliarde euro, conform scenariului de baza, si cu pana la 13,5 miliarde euro, conform unui scenariu negativ.In aceste conditii, guvernul german este pregatit sa acopere 80% din aceste pierderi prin majorarea capitalului propriu detinut la Deutsche Bahn, care in prezent este estimat undeva intre 6,9 si 8,4 miliarde euro, in functie de obtinerea aprobarilor necesare din partea organismelor europene de reglementare. In plus, va fi majorat si actualul plafon de indatorare al Deutsche Bahn, stabilit la 25 miliarde euro. Chiar inainte de criza coronavirusului compania de cai ferate se situa imediat sub acest plafon.Potrivit documentului consultat de DPA, Deutsche Bahn a promis ca va acoperi jumatate din deficitul de lichiditate, contribuind cu pana la 5,1 miliarde euro, gratie unor economii realizate la chletuielile cu personalul si cheltuielile materiale. In schimb, investitiile nu vor fi reduse, insa intervalul de timp in care vor fi realizate unele proiecte ar putea sa fie prelungit.Deutsche Bahn a fost nevoit sa isi reduca semnificativ operatiunile in perioada pandemiei de coronavirus deoarece un numar mult mai mic de persoane au calatorit cu trenul.