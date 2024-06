Guvernul german se asteapta la o crestere economica in T3

Guvernul Germaniei se asteapta la cresterea PIB cu 0,5% in trimestrul al treilea, dupa ce tara a iesit din recesiune in perioada aprilie-iunie in urma unui avans economic de 0,3%, au declarat surse din executiv pentru Reuters.

Pentru intreg anul 2009, Guvernul se asteapta la o contractie de 4,5-5%, urmata de o crestere de 0,75% in 2010, precizeaza Mediafax.

Ministerul Economiei va publica o prognoza oficiala la 21 octombrie, iar datele privind evolutia PIB in trimestrul al treilea vor fi anuntate in luna noiembrie.

Germania, cea mai mare economie europeana, a iesit in al doilea trimestru din cea mai grava recesiune de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, cu o crestere surprinzatoare a PIB de 0,3%.

Mai multi reprezentanti ai cabinetului german au declarat, in ultima perioada, ca severitatea declinului economic va fi mai redusa decat s-a anticipat.

