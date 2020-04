Germania cere UE masuri in sprijinul producatorilor de lactate

Ministrul german al Agriculturii, Julia Kloeckner, a trimis o scrisoare Comisiei Europene in care cere executivului comunitar sa ofere sprijin financiar pentru a acoperi costul depozitarii laptelui praf, in ideea de a ajuta piata lactatelor sa isi revina dupa preturile scazute inregistrate in prezent.De asemenea, Kloeckner a apreciat ca spatiile private de depozitare ar trebui sa fie puse la dispozitie pentru a stoca laptele praf nevandut.Ministerul francez al Agriculturii a facut si el o solicitare similara in cursul saptamanii trecute.In pofida cresterii temporare a vanzarilor de lapte la supermarketuri, pandemia de coronavirus a dus la inchiderea cafenelelor, restaurantelor si a altor consumatori industriali de lapte, ceea ce a redus in mod semnificativ cererea totala de lapte.Separat, Asociatia fermierilor germani a anuntat ca din cauza coronavirusului au scazut si exporturile de produse lactate.Scaderea exporturilor de produse lactate germane, in special catre Asia, inseamna ca preturile ar putea continua sa scada, sustine ministrul german al Agriculturii, Julia Kloeckner, in scrisoarea sa.Kloeckner a adaugat ca si alte produse agricole, inclusiv carnea de vita, fructele, legumele si vinul, ar trebui urmarite cu atentie, iar, daca va fi nevoie, sa beneficieze de masuri de sprijin.In Romania, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat recent ca monitorizeaza tot ceea ce se intampla in aceasta perioada de criza in sectorul sau de activitate si va incerca sa obtina ajutoare de stat pentru a compensa pierderile inregistrate in agricultura si industrie alimentara de la inceputul crizei.