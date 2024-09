Exporturile Germaniei ar putea inregistra un nou nivel record in 2013, cu o crestere de 5%, la 1.158 miliarde de euro, sustinute de cererea din tarile asiatice, a declarat duminica presedintele federatiei germane pentru comert en-gros si exterior, Anton Borner.

"Anticipam in 2013 o crestere de pana la 5% a exporturilor, la 1.158 de miliarde de euro, si un avans de 5,5% al importurilor, la 980 miliarde euro", a afirmat Borner in mesajul sau de sfarsit de an, transmite AFP.

Germania a incheiat anul 2012 cu exporturi record de 1.103 miliarde de euro si un excedent comercial de 174 miliarde de euro, in pofida crizei datoriilor suverane din zona euro, a aratat el.

Borner a subliniat ca listele de comenzi pentru 2013 sunt deja pline, in special datorita pietelor asiatice, in timp ce deprecierea euro ajuta exporturile in Statele Unite si Japonia.

El a precizat ca estimarile federatiei au fost realizate luand in calcul o stabilitate a pietelor financiare, ceea ce implica multe eforturi din partea Europei, Statelor Unite si Chinei.

