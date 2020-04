Datoria Germaniei va creste la 72,25% din PIB anul acesta

"Politica fiscala germana este in prezent configurata pentru a lupta impotriva pandemiei si a consecintelor sale economice", se arata in comunicatul institutiei.In timpul crizei financiare din 2008/09, nivelul datoriei ca procent din PIB a urcat cu aproximativ 18 puncte procentuale, de la 64% in 2007 la 82% in 2010.Luna trecuta, Guvernul de la Berlin a anuntat ca-si va asuma noi imprumuturi, pentru prima data din 2013, ca parte a unui pachet de masuri fara precedent, ce totalizeaza 750 miliarde de euro (800 miliarde de dolari), adoptat pentru a amortiza efectele negative ale pandemiei.Dupa ce au devenit clare implicatiile economice ale crizei, Executivul german a decis majorarea semnificativa a cheltuielilor si renuntarea la politica "schwarze Null" ("black zero"), prin care de ani de zile Germania are un buget echilibrat, nu face noi imprumuturi, iar de sase ani raporteaza excedente.