Cadere istorica a exporturilor Germaniei in martie

Scaderea de 11,8% a exporturilor Germaniei, pana la 108,9 miliarde de euro, in luna martie 2020, este mai mare decat cea de 9% inregistrata in luna noiembrie 2008, cel mai grav moment al crizei financiare globale, si dubla fata de estimarile analistilor intervievati de Bloomberg, care mizau pe un recul de 5%. Scaderea din martie vine dupa ce in februarie exporturile Germaniei au crescut cu 1,2%."Este vorba de cea mai importanta scadere inregistrata de la inceputul publicarii datelor statistice, in luna august 1990", a informat Destatis intr-un comunicat.In paralel, importurile Germaniei au scazut si ele cu 5,1% in luna martie, comparativ cu luna precedenta, pana la 91,6 miliarde de euro, cel mai redus nivel inregistrat dupa luna ianuarie 2009. In aceste conditii, excedentul comercial al Germaniei, in date ajustate in functie de variatiile sezoniere, a inregistrat o contractie peste asteptari pana la 12,8 miliarde de euro in martie, de la o cifra revizuita de 2,14 miliarde de euro in februarie.Chiar daca Germania nu a introdus masuri de carantina decat la finalul lunii martie, mai multi importanti parteneri comerciali ai sai, in special China si Italia, erau deja afectati de pandemia de coronavirus. Exporturile spre tarile din UE au scazut cu 11% in ritm anual, o scadere mai grava (-14%) fiind inregistrata in cazul exporturilor spre tarile din zona euro.Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a avertizat inca de la finele lunii trecute ca prima economie europeana, puternic dependenta de exporturi, se va confrunta cu "cea mai grava recesiune din istoria Republicii germane", cu o scadere a PIB de 6,3% asteptata pentru acest an de Guvernul de la Berlin.