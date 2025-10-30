Viteza deprecierii euro ii ingrijoreaza pe economisti

Puterea actuala a euro este acceptabila, prezentand avantaje la nivel de competitivitate externa, a declarat presedintele Autoritatii pentru Pietele Financiare din Franta, Jean-Pierre Jouyet, citat de Reuters, informeaza Mediafax.

. Ceea ce ma ingrijoreaza nu este nivelul la care a ajuns moneda, care este acceptabil si prezinta anumite avantaje in termeni de competitivitate externa, ci viteza decelerarii", a afirmat Jouyet.

Euro s-a depreciat luni la minimul ultimilor patru ani in fata dolarului, din cauza ingrijorarilor legate de dificultatile financiare ale zonei euro.

Presedintele autoritatii pentru Pietele Financiare a mentionat ca are incredere in euro si in determinarea statelor din zona euro de a apara moneda.

Jouyet a amintit, totodata, ca valoarea monedei unice europene era de 1,17 dolari pe unitate la introducerea ei in circulatie.

"Valoarea actuala este de 1,2275 de dolari. In raport cu situatia de la crearea euro, in prezent nu este nimic dramatic", a mai spus el.

Bursele, euro si petrolul au fost sanctionate sever de investitori, din cauza temerilor ca masurile de austeritate implementate de mai multe state europene vor afecta economia regiunii.

