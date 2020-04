Uniunea Europeana are in vedere investitii masive prin intermediul viitorului buget multianual

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat ca liderii celor 27 de state membre vor avea pe 23 aprilie un summit in sistem de videoconferinta consacrat ajustarii bugetului pentru 2021-2027 al blocului comunitar.La randul sau presedinta CE, Ursula von der Leyen, a spus ca "viitorul buget european trebuie sa fie raspunsul european la criza coronavirusului"."Un buget european care cu toata forta sa poate mobiliza banii necesari pentru o initiativa de investitii masive, pentru a reporni cu adevarat procesul economic. Nu vorbim despre un miliard (euro), vorbim despre 1.000 de miliarde, privind la initiativa de investitii care trebuie sa fie facuta", a subliniat sefa executivului comunitar.Ea a adaugat ca in prima parte a perioadei de programare financiara multianuala vor trebui injectate cat mai multe fonduri posibil.Uniunea Europeana analizeaza modul de finantare a redresarii economice adanci care este de asteptat sa urmeze pandemiei de coronavirus.Ursula von der Leyen a anuntat ca executivul UE va organiza la 4 mai o conferinta de presa online consacrata colectarii de fonduri pentru dezvoltarea unui vaccin contra COVID-19. Pentru a sustine aceasta initiativa globala sunt necesare fonduri'', a spus sefa Comisiei Europene.Potrivit sefei Comisiei Europene, restrictiile impuse in Europa pentru a limita raspandirea noului coronavirus au fost necesare, dar au venit cu un ''pret enorm''.Executivul comunitar recomanda respectarea a trei conditii pentru a ridica masurile restrictive: indeplinirea criteriilor epidemiologice, asigurarea capacitatii suficiente a sistemului de sanatate si supravegherea sub forma testarii pe scara larga."Desi revenirea la normalitate va fi foarte lunga, este de asemenea clar ca masurile de izolare extraordinare nu pot dura pe termen nedeterminat", indica strategia de iesire din perioada de izolare prezentata de Comisia Europeana.Orientarile Comisiei Europene, care nu vor fi obligatorii pentru tarile membre, ar fi trebuit sa fie prezentate saptamana trecuta, dar unele state UE s-au temut ca Bruxellesul ar fi putut trimite astfel un semnal ca restrictiile pot fi deja relaxate.Fiecare stat membru sa decida cum si cand va adopta masurile respective. Unele tari membre, printre care Austria, Spania, Danemarca si Cehia, au inceput deja sa ridice unele restrictii.In acelasi timp, presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca masurile actuale din tara sa vor ramane in vigoare pana la 11 mai, iar cancelarul german Angela Merkel va discuta miercuri cu reprezentantii landurilor despre pasii de urmat.