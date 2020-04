Un comisar european spune ca UE ar putea avea nevoie de un plan de relansare in valoare de 1.600 miliarde de euro

Thierry Breton a confirmat pentru postul francez de televiziune BFM TV ca lucreaza la un plan de asemenea amploare, impreuna cu comisarul european pentru Afaceri Economice, Paolo Gentiloni.Breton a subliniat ca un astfel de plan ar fi echivalent cu aproximativ 10% din Produsul Intern Brut al Uniunii Europene. Comisarul francez a mai spus ca prioritatea sa este sa ajute IMM-urile adaugand ca este nevoie de asemenea de un "plan Marshall" pentru a ajuta industria turismului din Europa. In plus, Breton a subliniat ca vrea ca toate statele membre UE sa se bucure de acelasi acces la finantare si credit.Cu toate acestea, sursele citate de Reuters sustin ca tarile membre UE nu au ajuns inca la un acord cu privire la aspectele tehnice referitoare la modul in care va fi finantat acest plan, astfel ca sefii de stat si de guvern vor amana luarea unei decizii finale la teleconferinta care va avea loc joi.Autoritatile spaniole au facut si ele un apel pentru un fond de relansare in valoare de 1.500 miliarde de euro, o suma comparabila cu cea vehiculata de Thierry Breton, dar de aproape trei ori mai mare decat cea estimata de Klaus Regling, presedintele Mecanismului European de Stabilitate (ESM).Sursele diplomatice si oficialii citati de Reuters sustin ca la o discutie pregatitoare cu delegatii statelor membre UE, care a avut loc luni, Executivul comunitar le-a comunicat ca, potrivit estimarilor sale, pandemia de coronavirus ar putea anula pana la o zecime din PIB-ul continentului.