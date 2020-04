Saptamana cheie in Europa: Unele tari incep sa relaxeze restrictiile determinate de Covid-19

Printre aceste tari se numara unele dintre cele mai afectate de pandemie, precum Italia si Spania, care insumeaza 153.363, respectiv 169.496 cazuri de imbolnaviri.In ultimele zile, numarul de noi cazuri in cele doua tari a scazut progresiv.In afara de acestea, Danemarca, Austria, Republica Ceha si Bulgaria incep, la randul lor, sa relaxeze restrictiile.De la Organizatia Mondiala a Sanatatii vin insa avertismente in legatura cu pericolul de a ridica masurile de izolare prea repede, scrie BBC MundoEconomia tarii iberice a fost practic inghetata incepand din 27 martie, dar saptamana aceasta incepe sa fie redeschisa gradual.Angajatii din industria de prelucrare, constructii si alte servicii, care nu pot lucra de acasa, vor putea reveni la punctele de lucru, dar urmand reguli stricte de siguranta. Constructorii vor putea munci la lucrari noi, unde nu sunt inca locuitori. Lucrarile de reparatii sunt interzise.Restul populatiei va trebui sa ramana in casa.Pentru a evita o revenire a virusului, autoritatile vor distribui 10 milioane de masti in transportul public.In Spania, au murit peste 17.000 de persoane din cauza Covid-19, dar numarul de noi infectii a scazut in ultima saptamana."Toti vrem sa revenim pe strazi, dar vrem mai mult sa castigam acest razboi si sa prevenim o revenire", a avertizat duminica presedintele Pedro Sanchez.El a precizat ca decizia s-a luat dupa consultarea unui comitet de experti.De asemenea, a subliniat ca Spania nu a intrat "intr-o a doua faza" in lupta impotriva coronavirusului, iar restrictiile vor mai fi mentinute inca doua saptamani si revenirea la normalitate "va fi foarte graduala".Italia, tara cea mai lovita de coronavirus din Europa, cu circa 19.900 de morti, permite reluarea activitatii pentru un numar restrans de afaceri, de marti. Printre magazinele ce vor fi redeschise se numara cele de articole de papetarie, librariile si cele de haine de copii, mai scrie BBC Mundo.In pofida acestei masuri, premierul Giuseppe Conte a spus saptamana trecuta ca izolarea generala va dura cel putin pana pe 3 mai.In schimb, fabricile si principalele activitati industriale vor ramane inchise, desi Conte a dat asigurari sa va continua sa evalueze tendinta privind noile cazuri de imbolnaviri si "va actiona in consecinta", daca o vor permite conditiile.Duminica, Italia a raportat 431 de noi decese, cifra cea mai scazuta din ultimele trei saptamani.Tara nordica se pregateste sa redeschida scolile si gradinitele dupa o luna in care acestea au fost inchise. Danemarca a fost una dintre primele tari care au impus restrictii si acum, de asemenea, incepe sa le ridice."Este important sa nu-i tinem pe danezi inchisi mai mult decat este necesar", a spus prim ministrul Mette Frederikssen saptamana trecuta, cand a anuntat masura.Propagarea virusului pare a fi sub control si Guvernul vrea ca economia sa fie reactivata, dar fara a face pasi gresiti."Daca deschidem Danemarca prea repede, riscam ca infectiile sa revina rapid si va trebui sa inchidem din nou", a avertizat Frederikssen.Fara indoiala, masurile din Danemarca au fost mai putin stricte fata de cele luate in tari precum Spania si Italia. Dupa cum a relatat reporterul BBC Adrienne Murray, de la Copenhaga, in capitala daneza nu a existat ordin de izolare la domiciliu.Barurile, restaurantele, salile de sport si frizeriile au fost inchise, dar multe magazine au ramas deschise. Festivalurile si evenimentele publice, pe de alta parte, au fost suspendate pana in septembrie.Pe 10 mai, Guvernul va analiza daca va relaxa si alte masuri.Danemarca, pana pe 11 aprilie, a raportat alte 6.000 de cazuri de coronavirus si 260 de morti. Numarul total al internarilor in spital si al celor de la terapie intensiva, a inceput sa scada de luna asta.Norvegia, Austria, Republica Ceha si Bulgaria au intocmit o foaie de parcurs pentru a reveni la normalitate.Austria va redeschide magazinele mai mici de 400 de metri patrati, feroneriile si magazinele de gradinarit. Incepand de la 1 mai va veni randul centrelor comerciale si coaforurilor si frizeriilor. Hotelurile si restaurantele vor trebui sa astepte pana la mijlocul lunii viitoare, iar evenimentele publice vor fi inchise cel putin pana la finele lui iunie.Peste 350 de persoane au decedat si 14.000 s-au imbolnavit de noul coronavirus, in tara alpina.Norvegia, pe de alta parte, va redeschide gradinitele, iar scolile primare o saptamana mai tarziu.In Bulgaria, pietele de legume si fructe vor fi redeschise.In Republica Ceha, magazinele de feronerie si cele de biciclete au inceput sa functioneze si au fost relaxate conditiile pentru activitati recreative in aer liber. Insa, revenirea la normalitate, ramane departe fata de multe tari.Ministrul de Externe din Marea Britanie, Dominic Raab, a recunoscut ca este prea devreme pentru a lua in calcul o strategie de revenire.In Germania, unde peste 3.000 de persoane au murit din cauza Covid-19, au crescut, de asemenea, presiunile pentru a fi reluate afacerile. Miercuri, cancelarul Angela Merkel va discuta un plan de iesire din criza cu liderii regionali.Timpul va spune daca revenirea la normalitate a acestor tari a fost un succes sau un pas gresit, mai scrie BBC Mundo.In Romania, presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, prelungirea starii de urgenta pe teritoriul tarii cu 30 de zile."Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pentru a putea fi luate in continuare cele mai eficiente masuri de combatere a epidemiei COVID-19", a spus seful statului.El a subliniat ca, in pofida restrictiilor fara precedent adoptate de statele lumii, nu exista semne certe ale unei eventuale incetiniri a ritmului evolutiei pandemiei la nivel global.