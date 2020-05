Relaxarea restrictiilor in Europa a relansat sectorul florilor din Kenya

Kenya, cel mai mare furnizor de flori al Europei, a fost afectat puternic de pandemia de coronavirus in conditiile in care in luna martie tarile si-au inchis granitele pentru a limita raspandirea virusului. Cultivatorii de flori din Kenya au exportat doar 20% din cele 60 de tone de flori taiate pe care in mod normal le trimit zilnic spre Marea Britanie, Olanda si Germania, iar restul au fost distruse.In ultima perioada exporturile si-au revenit pentru a ajunge la 60% din capacitatea zilnica a Kenyei insa sectorul se confrunta totusi cu cresterea costurilor cu transportul si spatiul limitat al companiilor aeriene, a declarat joi Clement Tulezi, directorul general al Kenya Flower Council. Potrivit acestuia costurile cu transportul per kilogram s-au dublat pana la 3,3 dolari, de la o medie de 1,5 dolari anul trecut. In prezent, companiile aeriene transporta 1.600 de tone de flori intr-o saptamana, iar cererile exportatorilor se ridica la 4.000 de tone."Daca am avea mai multe capacitati de transport, am exporta mai mult", a spus Clement Tulezi.Anul trecut, tara din estul Africii a exportat flori in valoare de aproximativ un miliard de dolari iar licitatiile din Olanda au fost responsabile pentru jumatate din aceste vanzari.Firma olandeza Royal FloraHolland, cea mai mare firma de licitatii cu flori din lume, a informat ca in saptamana care s-a incheiat la 11 mai, veniturile sale au fost de 113 milioane de dolari, cu 6,9% mai mici decat in aceeasi saptamana a anului trecut, ceea ce arata ca piata a revenit aproape la normal. Comparativ, in luna martie a acestui an, cea mai aglomerata perioada a anului pentru Royal FloraHolland, societatea avea doar 30% din cifra normala de afaceri.