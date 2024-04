Piata armelor creste spectaculos, iar vanzarile indica pregatiri de razboi

Tensiunile geopolitice raspandite pe tot globul cresc afacerile fabricantilor de arme, arata cel mai nou studiu al IHS Jane.

Valoarea pietei globale a armamentului a crescut in 2015 cu 6,6 miliarde dolari, insumand 65 de miliarde de dolari, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, Marea Chinei de Sud sau Ucraina, mentioneaza studiul IHS Jane, citat de CNBC.

Cerere sustinuta

Disputele teritoriale ale Beijingului cu alte 5 state vecine pe tema Marii Chinei de Sud, o cerere continua de arme in Orientul Mijlociu si renasterea industriei armamentului din Franta au accelerat dezvoltarea pietei globale, considera autorii studiului.

In lumea araba, importurile de arme au ajuns la o valoare totala de 21,6 miliarde de dolari, Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite remarcandu-se ca principali cumparatori de tehnica de lupta moderna, investind in acest sens 11,4 miliarde de dolari numai in cursul anului trecut.

Suma depaseste valoarea achizitiilor de armament facute de tarile vest europene in aceeasi perioada si este cu mult mai mare decat cea de 8,6 miliarde de dolari inregistrata de cele doua state arabe in 2014.

Industria de profil din SUA a marcat o crestere cu 10 miliarde de dolari a vanzarilor - pe ultimii 6 ani, sarind de la 12,9 miliarde, cifra atinsa in cursul anului 2009, la 22,9 miliarde USD, in 2015.

Expertii in securitate sustin ca acest lucru este justificat de cererea sustinuta pentru noile avioane F-35, multe comenzi venind din partea aliatilor din spatiul euro-atlantic.

Franta, o surpriza

Chiar daca domina piata armelor, americanii sunt concurati puternic de catre rivalii din Hexagon.

Industria de aparare din Franta a marcat anul trecut o crestere a vanzarilor de 10 miliarde de dolari, ajungand la o valoare a contractelor de 18 miliarde.

"Franta a fost impresionanta. Nu am mai auzit de un mare exportator care sa reuseasca sa isi dubleze comenzile intr-o perioada atat de scurta", a explicat analistul de securitate al IHS Ben Moore.

Francezii au reusit sa-si asigure o piata de desfacere importanta in Orientul Mijlociu, tarile arabe aratandu-se extrem de interesate de aeronavele militare produse in Hexagon, iar in acest ritm tara europeana ar putea depasi Rusia in 2016, ajungand al doilea mare exportator de arme din lume.

In zona Asia-Pacific, Australia si Coreea de Sud au recurs la importuri masive de tehnica militara, cele doua tari ocupand in prezent locurile 3, respectiv 5 in topul importatorilor de arme de pe glob, ca urmare a tensiunilor inregistrate in Marea Chinei de Sud si a programului de inarmare derulat de regimul comunist din Coreea de Nord.

Pregatiri ca de razboi

Flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice se remarca ca o buna piata de desfacere pentru tehnica militara de lupta destinata unui razboi conventional.

Dupa declansarea crizei din Ucraina, statele baltice si Polonia au demarat programe de achizitii de armament care reflecta teama unui conflict cu Rusia.

Estonia are contracte de achizitii de tehnica militara in valoare de 634 milioane de dolari, in vreme ce Letonia a alocat doar 458 de milioane in acest scop.

O suma mai importanta este cea prinsa in bugetul multianual de aparare gandit de oficialii de la Varsovia, care sunt dispusi sa aloce 16,3 miliarde de dolari pentru intarirea capacitatii de lupta a armatei poloneze.

"Daca te uiti la ce cumpara, observi ca nu mai vorbim de echipament militar pentru sustinerea campaniei SUA in Irak, ci tancuri pentru un posibil conflict la granita estica", mai spune Ben Moore.

Analistii IHS Jane cred ca anul acesta piata globala de armament va atinge valoarea de 69 de miliarde de dolari.