Philips va furniza ventilatoare pentru spitalele din UE

Acest acord vine insa dupa ce majoritatea statelor membre UE au depasit cel mai grav moment al pandemiei de COVID-19. Si alte companii au semnat contracte similare cu UE, in cadrul unei scheme de achizitii comune lansate de executivul comunitar in luna martie, insa pana acum nu a fost livrat niciun ventilator.Saptamana trecuta, comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, a informat guvernele statelor membre ca un nou contract a fost semnat cu Philips, "companie a carei capacitate de productie este de 15.000 de unitati pe saptamana", au declarat, pentru Reuters, o serie de oficiali care au participat la acea videoconferinta.Ventilatoarele au devenit echipamente medicale vitale in timpul pandemiei de coronavirus, pentru ca ii ajuta pe pacientii in stare critica sa respire. Cu toate acestea, multe spitale europene nu au avut suficiente astfel de ventilatoare in lunile martie si aprilie, cand sectiile de terapie intensiva au fost suprasolicitate. In pofida eforturilor de coordonare ale UE, statele membre au decis deseori sa cumpere singure ventilatoare si alte echipamente, iar unele tari au restrictionat chiar exporturile de echipamente medicale si medicamente catre statele vecine."Pot sa va confirm ca Philips a semnat contracte-cadru cu Comisia Europeana pentru furnizarea de ventilatoare, conform unui acord comun de achizitie la nivelul UE", a declarat un purtator de cuvant de la Philips.La inceputul lunii aprilie, Philips a semnat un acord similar cu SUA, in care s-a angajat sa livreze 43.000 de ventilatoare pe parcursul acestui an, in schimbul sumei de 647 milioane dolari. La finele lunii trecute, presedintele SUA, Donald Trump, se lauda ca tara sa a achizitionat atat de multe ventilatoare, incat va trimite o parte din ele tarilor care au nevoie urgenta.Intrebat despre existenta unui contract cu Philips, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a confirmat ca au fost semnate acorduri cu firma olandeza si alte companii, dar a refuzat sa dezvaluie numele celorlaltor firme care au castigat licitatiile UE si preturile, din cauza ca procedurile nu au fost inca finalizate.Potrivit schemei de achizitii comune, executivul comunitar negociaza preturile cu furnizorii si semneaza contractele-cadru. Dupa aceea, guvernele statelor membre pot face comenzi.Achizitia in comun de ventilatoare la nivelul UE a fost lansata in data de 17 martie si primele contracte au fost semnate in aprilie, insa, pana acum, Comisia nu are cunostinta de existenta vreunei comenzi plasate de un guvern al unui stat membru, a precizat purtatorul de cuvant al Comisiei.