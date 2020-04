Gospodariile din Romania sunt cele mai aglomerate din UE

Alte state membre UE care sunt intr-o situatie similara, in conditiile in care doua din cinci persoane traia in anul 2018 in gospodarii supraaglomerate, sunt Letonia (43,4%), Bulgaria (41,6%), Croatia (39,3%) si Polonia (39,2%). La polul opus, statele membre cu cele mai scazute rate de supraaglomerare sunt Cipru (2,5%), Irlanda (2,7%), Malta (3,4%) si Olanda (4,1%).Eurostat subliniaza ca rata de supraaglomerare a scazut usor in tarile unde aceasta problema este cea mai grava, cele mai mari progrese fiind inregistrate in Polonia unde rata de supraaglomerare a scazut cu 1,3 puncte procentuale. In cazul Romaniei, rata de supraaglomerare a scazut de la 47% in 2017 pana la 46,3% in 2018.Repartitia pe grupe de varsta arata ca ponderea tinerilor si a copiilor care traiesc in locuinte supraaglomerate este mult mai mare decat cea a persoanelor varstnice. In 2018 aproape un sfert (24,1%) dintre persoanele cu varsta de sub 18 ani din UE traiau in locuinte supraaglomerate si doar 6,9% din persoanele cu varsta de 65 de ani erau intr-o situatie similara.De asemenea, in anul 2018 aproape trei sferturi din populatie traia in locuinte subocupate in Malta (73,4%), Irlanda si Cipru (ambele cu 71,4%). Alte state membre unde mai mult de jumatate din populatie traieste in locuinte subocupate sunt Belgia (58,6%), Spania (56,3%), Olanda (53,9%) si Luxemburg (53,7%). In schimb, doar 7,3% din populatia Romaniei traia in anul 2018 in locuinte subocupate, adica locuintele sunt considerate prea mari pentru necesitatile celor care locuiesc in gospodariile respective.Aproape jumatate (46,9%) din persoanele cu varsta de cel putin 65 de ani din UE traiau in 2018 in locuinte subocupate. Aceasta situatie este valabila pentru marea majoritate a persoanelor varstnice din Irlanda (92,8%), Cipru (87,4%) si Malta (86,7%), in timp ce un numar relativ mic de persoane varstnice traiau in 2018 in locuinte subocupate in Romania (12%), Letonia (13,3%) si Croatia (16,9%).