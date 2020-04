Eurogrupul pregateste masuri de 500 de miliarde de euro pentru sprijinirea economiei UE

Totusi, nu se intrevede incheierea unui acord privind emiterea unor obligatiuni comune, asa cum au cerut Italia si Spania, cele mai afectate de pandemie, pe fondul opozitiei Germaniei si Olandei.Seful diplomatiei europene Josep Borrell a apreciat ca "este la fel ca si in timpul crizei datoriilor suverane. Trebuie sa continuam sa cautam mai multa solidaritate".Dar reprezentantii Germaniei, Olandei si ai altor state sunt impotriva mutualizarii datoriei. Ele sustin ca statele din zona euro se pot imprumuta cu dobanzi scazute, iar UE a renuntat in timpul pandemiei la plafonul asupra deficitelor, astfel incat nu este necesara emiterea unor "eurobonduri"."Eurobonduri - nu am vrea asta si nici Guvernul nu ar vrea asta", a reiterat marti ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra.Propunerile ministrilor de Finante, care urmeaza sa se reuneasca prin video conferinta, incepand cu ora 15:00 (13:00 GMT), se vor adauga unui plan de relansare semnificativ lansat de Banca Centrala Europeana (BCE).Alte propuneri luate in calcul sunt acordarea de imprumuturi de la fondul de salvare al zonei euro (MES), un fond de garantii pentru companii, si sprijinirea schemelor de somaj partial.Franta, alaturi de alte state din zona euro, doreste infiintarea unui instrument care sa permita celor 19 state care au adoptat moneda unica sa contracteze imprumuturi comune, sub forma unor "corona-obligatiuni".