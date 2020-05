Comisia Europeana vrea sa simplifice legislatia UE

Platforma va contribui, de asemenea, la asigurarea faptului ca legislatia UE va fi adaptata exigentelor viitorului, avand in vedere necesitatea de a aborda noi provocari, ca de exemplu digitalizarea.Platforma "Pregatiti pentru viitor" - care este compusa din Grupul guvernamental si Grupul partilor interesate - reuneste reprezentantii nationali, regionali si locali ai statelor membre, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic si Social European si grupurile partilor interesate cu experienta practica in diferite domenii de politica.Odata ce platforma va fi operationala, publicul larg si partile interesate vor putea sa isi aduca contributia la activitatea platformei in materie de simplificare si reducere a sarcinii. De asemenea, cetatenii si partile interesate isi pot impartasi opiniile cu privire la legile existente, precum si cu privire la propunerile de noi politici ale UE prin intermediul portalului "Exprimati-va parerea!".Tot luni, Comisia a publicat cererea de candidaturi pentru selectarea expertilor care vor face parte din Grupul partilor interesate al platformei "Pregatiti pentru viitor". Membrii acestui grup care vor fi selectati in urma cererii de propuneri ar trebui sa aiba un nivel ridicat de expertiza in ceea ce priveste punerea in aplicare a legislatiei UE si ar trebui sa poata reprezenta interesele comune ale diferitelor organizatii ale partilor interesate din domeniul lor de competenta. Acesti experti trebuie sa reprezinte intreprinderi, in special intreprinderi mici si mijlocii, parteneri sociali si organizatii ale societatii civile care au experienta directa in aplicarea legislatiei Uniunii.Candidaturile pot fi depuse pana la 19 iunie 2020.Comisia se angajeaza sa simplifice legislatia UE si sa reduca costurile inutile ca parte a Programului privind o reglementare adecvata si functionala (REFIT). Este important sa se asigure relevanta legislatiei UE si a obiectivelor sale, avand in vedere noile tendinte si provocari, ca de exemplu digitalizarea. Legislatia UE ar trebui sa aduca beneficii maxime cetatenilor si intreprinderilor, in special intreprinderilor mici si mijlocii.Platforma "Pregatiti pentru viitor" inlocuieste platforma REFIT, valorificand experienta acesteia. In perioada 2015-2019, platforma REFIT a sprijinit procesul de simplificare a legislatiei UE si de reducere a sarcinilor de reglementare in beneficiul societatii civile, al intreprinderilor si al autoritatilor publice. Platforma REFIT a formulat recomandari Comisiei, tinand seama de sugestiile prezentate de cetateni si de partile interesate."Simplificarea si reducerea sarcinii, in special pentru IMM-uri, sunt necesare mai ales in contextul pandemiei de CODVID-19. Trebuie sa analizam modalitatile prin care digitalizarea poate contribui la atingerea acestui obiectiv, asigurand, in acelasi timp, faptul ca legislatia noastra isi mentine dimensiunea prospectiva si poate sa faca fata noilor provocari", a declarat vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale, Maros Sevcovic.