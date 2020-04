Comisia Europeana se gandeste la un fond de relansare in valoare de 1.500 miliarde de euro

Saptamana trecuta, ministrii europeni de Finante au cazut de acord asupra unui pachet de masuri, in valoare de 500 miliarde de euro, destinat sa atenueze impactul pandemiei de coronavirus. Printre masuri se numara imprumuturi de la Mecanismul European de Stabilitate, garantii pentru imprumuturi de la Banca Europeana de Investitii si o schema pentru finantarea programelor de somaj partial ale statelor membre. Cu toate acestea, ministrii europeni de Finante au lasat nerezolvata problema impartirii poverii financiare din cauza lipsei unui acord cu privire la emiterea de obligatiuni comune.Intr-un interviu publicat marti in cotidianul german Handelsblatt, Valdis Dombrovskis a spus ca executivul comunitar lucreaza la un nou instrument de finantare, dincolo de contributiile nationale care ajung in mod normal la bugetul UE pe sapte ani. Intrebat despre posibilitatea finantarii unui astfel de fond de relansare cu emisiuni de obligatiuni in valoare de pana la 1.500 de miliarde de euro, Dombrovskis a raspuns: "Pot sa imi imaginez un astfel de cadru financiar. Dar nimic nu a fost decis inca".Vicepresedintele executivului comunitar a adaugat ca fondul de relansare ar putea fi finantat prin obligatiuni sustinute de garantii oferite de statele membre. Intrebat daca executivul comunitar va strange bani de pe piata pentru fondul de relansare, Dombrovskis a spus ca acest lucru trebuie discutat si ca se asteapta sa figureze pe agenda urmatoarei videoconferinte a liderilor UE.Potrivit lui Dombrovskis, Comisia Europeana este deschisa la toate posibilitatile permise de Tratatul de la Lisabona. El a adaugat: "Nu excludem nicio optiune daca statele membre vor ajunge la un acord. Asa cum stim, acest lucru nu este valabil pentru eurobonduri".Valdis Dombrovskis a apreciat ca pandemia de coronavirus ar putea afecta economia europeana mai grav decat criza financiara globala din 2009. O opinie similara a fost exprimata de vicepresedintele Bancii Centrale Europene, Luis de Guindos, potrivit caruia Europa ar putea traversa o recesiune mai grava decat restul lumii.