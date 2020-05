Cererea de plexiglas a explodat pe fondul masurilor impotriva noului virus

"Facem fata unei penurii de necrezut", spune Michel Rive, fondatorul Pluxi, companie specializata in produse de plexiglas.Cunoscut si sub denumirea de PMMA (metacrilat polimetil), Plexiglas este o marca inregistrata a grupului german Rohm, dar cuvantul a intrat si in limbajul curent. Denumit si sticla acrilica, plexiglasul este un material plastic larg utilizat in productia de viziere de productie, ecrane, tablete sau obiecte decorative sau publicitare."In urma cu o luna ne-am dat seama ca vom avea o cerere puternica pentru protectie si ca plexigasul va fi un material foarte cautat", spune Michel Rive, fondatorul Pluxi, un IMM cu sediul la Landevant. "Cand am fost decizia de carantina, aveam de lucru pentru o saptamana", a dezvaluit Rive, dupa care o prima comanda de 2.000 de ecrane de protectie pentru amenajarea farmaciilor a permis companie sa redemareze activitatea.Insa in cazul plexiglasului "s-a instalat o penurie", subliniaza patronul Pluxi, care acum functioneaza cu comenzi facute la inceputul izolarii si care sunt livrate cu intarziere. Din cauza faptului ca intarzierile la livrari s-au prelungit "comenzile facute in prezent vor fi livrate la toamna, poate chiar in decembrie", in conditiile in care in mod normal dura o saptamana maxim trei de la comanda pana la livrare, adauga Michel Rive.Pentru toate sectoarele care primesc public, si care au fost autorizate sa reia activitatea la 11 mai, "este vital sa aiba ecrane de protectie" insa "avem probleme in a deservi toti clientii", subliniaza Michel Rive.Aceiasi constatare la Abaqueplast, un distribuitor de materii plastice si producator pe baza de comanda, cu sediul la Stains, la periferia Parisului, care a inceput si sa produca ecrane de protectie din plexiglas."Am simtit o cerere brutala a cererii, in mod exponential. In consecinta, ne-am concentrat intreaga activitate pe ecranele de protectie", explica directorul Abaqueplast, Marc Le Moel. Cererea de PMMA este "foarte mare pentru produse transparente si aceasta a generat o penurie. Daca vreti sa faceti comenzi la anumiti producatori, in prezent exista o intarziere pana in septembrie si decembrie", adauga Marc Le Moel.In ceea ce prieste producatorii industriali de plexiglas, grupul francez Arkema care realizeaza placi de PMMA sub marca Altuglas, confirma ca exista o "cerere semnificativa" pentru acest produs. Uzinele grupului care produc placi de PMMA, in SUA si Franta, "functioneaza la capacitate maxima", a declarat recent directorul general de la Arkema Thierry Le Henaff, reamintind insa ca acest material are o pondere limitata in activitatea totala a grupului.