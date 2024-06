Emporiki Bank a anuntat un nou plan de restructurare

Banca greceasca Emporiki Bank, subsidiara a grupului francez Credit Agricole, a anuntat miercuri un nou plan de restructurare pana in 2013, ce prevede in special majorarea fondurilor proprii cu pana la un miliard de euro, cu sprijinul bancii-mama, relateaza AFP, preluat de NewsIn.



Planul vine in continuarea celui prezentat la finalul lunii iunie si urmeaza sa permita bancii Emporiki sa revina pe profit in 2011, in contextul in care banca estimeaza, pentru 2009, o pierdere de 570 milioane euro.

Obiectivul este obtinerea unui profit de peste 250 milioane euro in 2013 si de a se alinia total pana atunci la normele impuse de Credit Agricole, arata un comunicat Emporiki.

Sunt prevazute masuri de reducere a costurilor, deja anuntate in iunie, ce ar urma sa permita scaderea coeficientului de exploatare (costurile de exploatare raportate la cifra de afaceri) de la 87% in 2008 la circa 50% in 2013.

Emporiki mai intentioneaza sa-si inaspreasca sistemul de gestionare a riscurilor, aliniindu-l la normele grupului Credit Agricole.

Pe plan comercial, Emporiki va incerca sa-si "redreseze performantele comerciale", prin modernizarea retelei de agentii si prin formarea si evaluarea echipelor comerciale.

De asemenea, banca greceasca "va incerca sa-si stabilizeze filialele internationale din Balcani si Cipru, ce au fost grav afectate de recenta deteriorare a economiei din sud-estul Europei".



