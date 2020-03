Viata dupa pandemie: Activitatea fabricilor din China a crescut surprinzator, dar economia inca este afectata semnificativ

Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in China a urcat la 52 de puncte in martie, de la un nivel scazut record de 35,7 puncte in februarie, a anuntat marti Biroul National de Statistica (NBS). Analistii se asteptau ca indicatorul PMI sa ajunga la 45 de puncte luna aceasta.Un indicator PMI de peste 50 de puncte arata o expansiune a activitatii fabricilor, iar sub valoarea de 50 de puncte indicatorul reflecta o contractare.NBS a explicat ca redresarea surprinzatoare a PMI vine in urma nivelului record scazut din februarie si a avertizat ca aceste date nu indica o stabilizare a activitatii economice in China."Aceasta nu inseamna ca productia a revenit acum la nivelul de dinaintea crizei, ci sugereaza ca activitatea economica s-a imbunatatit modest fata de februarie, dar ramane totusi sub nivelul de dinaintea declansarii pandemiei", a apreciat Julian Evans-Pritchard, economist la Capital Economics.Economistii estimeaza deja un declin semnificativ al economiei chineze in primul trimestru din 2020, unii previzionand chiar o contractare de 9% sau mai mult. Ar fi prima astfel de scadere din ultimele trei decenii.Subindicele productiei industriale a urcat la 54,1 puncte in martie, de la 27,8 puncte luna precedenta, dar comenzile noi de export primite de producatorii chinezi sunt inca in declin, desi au crescut la 46,4 puncte in martie, de la 28,7 puncte in februarie.