PIB-ul Chinei a scazut cu 6,8% in primul trimestru

Aceasta scadere este mai putin pronuntata decat previziunile unui grup de analisti consultati de AFP (-8,2%).Este vorba despre cea mai proasta performanta de la inceputul publicarii trimestriale a PIB in anii 1990. In ultimul trimestru din 2019, cresterea s-a inscris la 6% anual.In termeni anuali, China nu a mai cunoscut contractie a PIB din 1976.Desi discutabile, datele despre PIB chinez sunt intotdeauna analizate in profunzime, data fiind ponderea tarii in economia lumii.In plina raspandire a coronavirusului in lume, China "trebuie sa infrunte noi dificultati si provocari pentru a reporni activitatea si productia", a admis in fata presei un purtator de cuvant al Biroului national pentru statistica, Mao Shengyong.