FMI: Coronavirusul va paraliza economia Asiei, o premiera in ultimii 60 de ani

Chiar daca stagnarea preconizata de FMI pentru regiunea Asia-Pacific este mai buna decat contractiile ce urmeaza a fi inregistrate in acest an de alte regiuni ale globului, este vorba totusi de o inrautatire fata de ritmul mediu de crestere de 4,7% inregistrat de Asia in perioada crizei financiare globale din 2008-2009 si avansul de 1,3% consemnat cu prilejul crizei financiare asiatice de la finele anilor 1990, subliniaza FMI.Decidentii trebuie sa ofere sprijin tintit gospodariilor si firmelor cele mai afectate de interdictia calatoriilor, de masurile de distantare sociala si de celelalte masuri destinate tinerii sub control a pandemiei, a apreciat Changyong Rhee, director la Departamentul pentru Asia-Pacific de la FMI."Acesta nu este un moment pentru business as usual. Statele asiatice trebuie sa utilizeze toate instrumentele de politica din arsenalul lor", a subliniat Changyong Rhee.FMI precizeaza ca mizeaza pe o revenire in 2021, cand Asia ar urma sa inregistreze o crestere economica de 7,6%, dar avertizeaza ca aceasta perspectiva este supusa unor incertitudini crescute.Institutia financiara internationala subliniaza ca, spre deosebire de criza declansata in 2008 de colapsul bancii americane de investitii Lehman Brothers, pandemia de coronavirus afecteaza in mod direct sectorul serviciilor din Asia pentru ca forteaza populatia sa stea in casa si magazinele sa ramana inchise. In plus, marii exportatorii din Asia sunt afectati de prabusirea cererii pentru bunurile lor in principalele tari-parteneri comerciali, precum SUA si statele europene.Rhee a avertizat ca transferul direct de bani gheata catre cetateni, o masura inclusa in pachetul de stimulare adoptat de autoritatile americane, ar putea sa nu fie cea mai buna politica pentru multe state asiatice care ar trebui sa se concentreze pe prevenirea falimentului firmelor mici si pe evitarea cresterii dramatice a somajului. De asemenea, economiile emergente din regiune ar trebui sa acceseze liniile de swap bilaterale si multilaterale, sa solicite sprijin financiar de la institutiile multilaterale si sa utilizeze restrictiile impotriva miscarilor de capital pentru a contracara orice iesiri disruptive de capital provocate de pandemie, apreciaza FMI.