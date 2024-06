China vrea sa se desprinda de Internetul mondial

Autoritatile chineze au anuntat ca au creat un domeniu propriu de Internet, bazat pe literele alfabetului chinezesc, decizie care semnaelaza in opinia analistilor dorinta Beijingului de a se desprinde de Internetul mondial pentru a avea un control mai bun al retelei proprii.Chinezii au creat nu numai .cn in chineza, ci si .com si .net. Decizia vine la scurt timp dupa ce autoritatea care supervizeaza Internetul (ICANN) a acordat Verisign monopolul asupra domeniului .com precum si aprobarea de a scumpi toate taxele legate de aceste domenii in umatorii ani. "Noi vom face astfel incat utilizatorii de Internet sa nu fie obligati sa se supuna monopolului american", spune un oficial chinez citat de ziarul central al partidului, People's Daily. China ar putea astfel sa se descprinda complet de ICANN si sistemul global de domenii de net DNS.

"Nu avem o informatie clara la acest moment, deci nu putem comenta", a declarat un oficial ICANN.

Expertii considera ca realizarea de domenii separate cu domenii top-level in alta limba ar putea duce la separarea Internetului. "Fragmentarea Internetului nu este doar o temere a unor organizatii. Una stfel de fenomen poare crea neincredere in sistem si site-uri similare cu nume scrise diferit in functie de setul de caractere folosit", a declarat un oficial al Global Bame Registry, autoritatea care supervizeaza domeniile .name.

Mai multe tari se opun autoritatii centrale a ICANN, pentru ca organismul este practic sub controlul unilateral al SUA.

