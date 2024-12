Si Ungaria ar putea impune restrictii muncitorilor romani si bulgari

Ungaria ar putea impune restrictii temporare pentru muncitorii romani si bulgari, "daca alte tari membre din Uniune isi vor inchide granitele lor in fata fortei de munca din Romania si Bulgaria", a declarat un oficial din Ministerul Muncii ungar pentru Cotidianul "Nepszabadsag", citat joi de BBC."Daca alte tari membre din Uniune isi vor inchide granitele in fata fortei de munca din Romania si Bulgaria, si Ungaria va fi nevoita sa aplice masuri de restrictie pentru prevenirea paralizarii pietei muncii", a spus directorul general din Ministerul Muncii, Maria Lado.

Potrivit Mariei Lado, eventualele restrictii temporare fata de cetatenii Romaniei si Bulgariei care pot fi necesare pentru evitarea unei imigratii masive vor fi stabilite pe baza unor studii in curs de elaborare".

Ea a mai precizat ca din Romania au sosit anual pana acum, in mod legal, 30-40.000 de lucratori, in special pentru constructii si alimentatie publica, iar numarul celor angajati ilegal este apreciat la peste 100.000. In primul semestru din acest an au fost eliberate 32.500 de autorizatii de munca, din care circa 2000 pentru munci intelectuale", a mai spus Maria Lado.

Autoritatile de la Londra si-au anuntat intentia de a impune cote muncitorilor imigranti romani, intrucat numarul estimat sa ajunga in Marea Britanie dupa aderarea celor doua state la UE, 300.000 de persoane, ar putea duce la colapsul sistemului public britanic. In plus, imigrantii ar fi o posibila sursa de infractionalitate, iar Marea Britanie a alcatuit deja o lista cu 40.000 de cetateni romani si bulgari onsiderati indezirabili pe teritoriul britanic.

