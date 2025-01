Marin Raikov, desemnat premier interimar al Bulgariei

Marin Raikov, ambasadorul bulgar la Paris, a fost desemnat prim-ministru interimar al tarii de catre presedintele Rosen Plevneliev.

Diplomat de cariera, Raikov a fost de doua ori ministru adjunct al afacerilor externe, intre 1998 si 2001 in guvernul de centru-dreapta al premierului Ivan Kostov, si in 2009 si 2010 in cabinetul lui Boiko Borisov, tot de centru-dreapta. Raikov a avut si doua mandate de ambasador la Paris, scrie Agerpres.

Fostul premier bulgar Boiko Borisov a anuntat la sfarsitul lui februarie demisia guvernului sau, ca urmare a unor proteste sociale de amploare. Cel mai probabil vor urma alegeri anticipate in luna aprilie.

Potrivit unor sondaje de opinie recente, partidul GERB, de centru-dreapta, al premierului Boiko Borisov pierduse o mare parte din sustinatori, avand sanse egale cu socialistii fostului premier Serghei Stanisev.

