Bulgaria va reduce TVA pentru restaurante si cantine la 9%, din 2021

Bulgaria, tara unde turismul este responsabil pentru 8% din economie, a inregistrat pana acum 2.004 de cazuri confirmate de coronavirus si 93 de decese.Guvernul de la Sofia a inchis toate restaurantele, barurile si cafenele incepand de la mijlocul lunii martie pentru a tine sub control pandemia. La inceputul lunii mai, autoritatile au relaxat partial restrictiile, permitand servirea clientilor in gradini sau terase."Vom face o exceptie pentru voi, pentru ca sectorul este inchis in urma ordinelor noastre", a declarat Borissov, dupa o intalnire cu reprezentantii asociatiilor restaurantelor si hotelurilor. "Aceasta poate fi o masura care poate da bune rezultate pe termen lung. Totul este acum in mainile voastre", a adaugat premierul bulgar.Intr-o postare pe Facebook, Borissov a precizat ca TVA redus pentru restaurante ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2021.Propunerea ar urma sa fie inaintata Parlamentului de partidul GERB al premierului Borissov in cursul zilei de marti.Hotelurile din Bulgaria beneficiaza deja de o Taxa pe Valoarea Adaugata de 9%.Borissov a mai spus ca Guvernul de la Sofia va avea suficiente mijloace pentru a face fata pandemiei de coronavirus, dar ca va avea nevoie de miliarde pentru a reporni economia.Chiar daca este una dintre cele mai sarace tari din UE, Bulgaria mentine o disciplina fiscala stricta. Guvernul de la Sofia se asteapta ca masurile stricte introduse la nivel global pentru a opri raspandirea noului coronavirus sa provoace o contractie de 3% a economiei bulgare in acest an. In schimb, Comisia Europeana estimeaza ca economia bulgara se va contracta cu 7,2%.