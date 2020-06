Bulgaria intentioneaza sa finalizeze conducta Balkan Stream pana la finele anului

Anul trecut, Bulgaria a semnat un contract in valoare de 1,1 miliarde de euro cu grupul Arkad din Arabia Saudita pentru constructia unei conducte cu o lungime de 474 de kilometri, denumita Balkan Stream, care ar urma sa transporte, in principal, gaze naturale rusesti catre Serbia, de la granita Bulgariei cu Turcia. Conform acordului semnat cu firma saudita, Balkan Stream trebuia sa devina operationala inca din 2020. Cu toate acestea, carantina impusa de pandemia de coronavirus a intarziat lucrarile de constructii."Sa speram ca pandemia de coronavirus a trecut", a declarat Boiko Borisov dupa ce a vizitat santierul gazoductului impreuna cu premierul Serbiei, Alexander Vucic, primul lider strain care a vizitat Bulgaria dupa ridicarea restrictiilor de calatorie. "Si in pofida celor doua-trei luni de intarzieri speram sa respectam termenul limita si sa terminam conducta pana la finele anului", a adaugat Borisov.Premierul bulgar a precizat ca Balkan Stream ar putea transporta aproximativ 20 de miliarde metri cubi de gaze naturale pe an. Ar fi vorba in principal de gaze naturale rusesti dar si gaze de la un terminal de gaze lichefiate, care este construit in prezent in nordul Greciei, precum si gaze naturale din Azerbaidjan, a spus Borisov. "De aceasta diversificare a surselor de aprovizionare cu gaze naturale va beneficia nu doar Bulgaria ci si Serbia si intreaga regiune", a apreciat Borisov.In paralel, Bulgaria construieste un interconector de gaze cu Grecia, care ar trebui si el sa fie gata pana la finele anului. Tara vecina a inceput sa isi reduca dependenta aproape completa de gazele rusesti prin importuri de gaze naturale lichefiate din SUA.