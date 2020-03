Bulgaria intarzie cu un an planul de aderare la euro

Tara vecina intentiona sa se alature ERM-2, o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro, si la uniunea bancara, in iulie 2020."Calendarul pentru participarea la mecanismul ratelor de schimb si la uniunea bancara nu mai este unul realist. Aceasta nu inseamna ca eforturile noastre pentru aderare trebuie sa se opreasca. Daca vom continua sa lucram asa cum am facut pana acum... in pofida mediului dificil si complex in care ne aflam, o intarziere pana in 2021 nu va fi fatala", a afirmat Radev, la postul privat de televiziune Nova TV.Acesta a adaugat ca Bulgaria nu ar trebui sa-si amane planul de aderare, asa cum s-a intamplat in cursul crizei financiare din 2009."Nu ar trebui sa repetam acea greseala, deoarece costul pentru oameni si pentru companii va fi mai ridicat de data aceasta", a explicat oficialul bulgar.Luna trecuta, premierul bulgar Boiko Borisov anuntase ca Executivul va prelungi procesul de aderare la ERM-2 pe fondul ingrijorarilor ca masurile de pregatire ar putea pune in pericol cursul de schimb fix al levei in raport cu moneda euro.Guvernul de la Sofia a promis ca va mentine cursul de schimb actual al levei in raport cu euro pana cand va adopta moneda unica. Insa multi bulgari sunt ingrijorati ca economiile lor ar putea avea de suferit, iar Borisov a spus ca va avea nevoie de o perioada mai mare de timp pentru a-i convinge pe toti ca adoptarea euro este in beneficiul Bulgariei."Vreau consens national. Vreau ca toti oamenii sa inteleaga ca aderarea la zona euro este in beneficiul tarii", a reiterat Borisov.Premierul bulgar a adaugat ca adoptarea monedei euro va duce in jos costurile cu imprumuturile, va pune Bulgaria in centrul Uniunii Europene si va creste stabilitatea sistemului bancar bulgar.Bulgaria, impreuna cu Croatia si Romania, incearca sa adere la zona euro, unde au intrat deja cinci foste state comuniste. Cu un nivel redus al datoriei publice si un buget echilibrat, Bulgaria indeplineste majoritatea criteriilor tehnice necesare pentru a adopta moneda euro, insa persista ingrijorari cu privire la sistemul sau financiar. Autoritatile de la Sofia au acceptat sa adere simultan la uniunea bancara europeana si la anticamera zonei euro, ERM-2.Mecanismul ERM-2 prevede ca evolutia cursului de schimb al monedei unei tari candidate trebuie sa ramana intr-un interval de variatie de plus/minus 15% fata de un nivel central agreat, timp de doi ani inainte de adoptarea euro.