Bulgaria are ca principal obiectiv economic aderarea la zona euro in 2013

Bulgaria intentioneaza sa aplice pentru intrarea in ERM-2, anticamera zonei euro, in luna martie 2010, pentru a-si atinge principalul obiectiv, de a adera la zona euro in 2013, a declarat ministrul de finante, Simeon Djankov, in pofida scepticismului din Europa Ociidentala, relateaza Forexyard, citat de NewsIn.

Djankov a declarat ca noul guvern de centru-dreapta, ales in luna iulie, a mobilizat toate resursele politice pentru actiuni de lobby la Uniunea Europeana , ce au ca scop admiterea Bulgariei in ERM-2.

"Premierul a inceput vorbeasca despre aderarea la zona euro ca principal obiectiv de politica externa pentru noul mandat de patru ani, ceea ce reprezinta un mare pas inainte", a spus Djankov.

"In ultimele trei luni, am reusit sa discut cu toti ministrii de finante din zona euro", a adaugat el.

"Saptamana trecuta am fost in Spania, ce va detine presedintia Uniunii Europene, pentru a-i pregati de lansarea unui proces oficial de aderare la ERM-2", a mai spus oficialul.

Analistii si unii oficiali sustin ca incercarile Sofiei s-ar putea lovi de rezistenta Europei Occidentale, unde tendinta este de a respinge aderarea unor noi state la zona euro pe timp de criza, in contextul in care Bulgaria trebuie mai intai sa-si redreseze economia.

Djankov a recunoscut ca perspectivele Bulgariei de aderare anticipata la ERM-2 nu sunt optimiste.

"Este dificil in momentul de fata, pentru ca suntem in criza, si nu numai noi, ci intreaga Europa", a admis el.

Acesta a mai spus ca problemele financiare ale tarilor baltice, care se afla in ERM-2, precum si problemele recente ale Greciei au facut ca unele state din zona euro, Banca Centrala Europeana (BCE) si Comisia Europeana sa fie reticente la includerea altor tari.

Insa Bulgaria este intr-o stare mai buna, sustine Djankov, adaugand ca ar fi singura tara din zona euro care ar intruni in 2010 toate criteriile formale de aderare la zona euro.

Noul guvern a limitat deficitul bugetar prin reducerea cheltuielilor cu 15% si printr-o serie de masuri de combatere a evaziunii fiscale, pentru a sustine veniturile.

In urma acestor masuri, Bulgaria, cea mai saraca tara a Uniunii Europene in ceea ce priveste PIB-ul pe cap de locuitor, este estimata sa incheie anul 2009 cu un deficit de numai 0,76% din produsul intern brut (PIB), cel mai mic din UE.

De asemenea, statul a aprobat un buget de austeritate pentru 2010, cu un deficit de 0,7%.

