Austria sustine cu 3 miliarde de euro firmele pentru a nu dispune concedieri

Schema de protejare a locurilor de munca introdusa in Austria permite unei companii sa reduca numarul de ore lucrate de un angajat fara ca salariul acestuia sa aiba de suferit pentru ca diferenta este acoperita de guvern. Chiar daca Guvernul de la Viena i-a incurajat pe angajatori sa recurga la aceasta schema, rata somajului in Austria a urcat luna trecuta la cel ai ridicat nivel de la debutul colectarii datelor statistice, in 1946.Ministrul austriac de Finante, Gernot Bluemel si cel al Muncii, Christine Aschbacher au anuntat luni ca fondurile disponibile pentru aceasta schema vor fi majorate de la un miliard de euro pana la trei miliarde de euro."Schema de lucru cu program redus a salvat 400.000 de locuri in Austria pana acum", a declarat Christine Aschbacher. Comparativ, luna trecuta numarul somerilor inregistrati a crescut cu 199.934 de persoane. Aschbacher a incurajat firmele austriece sa recurga la aceasta schema, chiar si retroactiv.Guvernul de la Viena a promis ca va acorda ajutoare in valoare de 38 miliarde euro pentru sustinerea economiei si pastrarea locurilor de munca in contextul pandemiei de coronavirus. Pana acum Austria are 12.000 de cazuri confirmate si 204 decese din cauza COVID-19.Chiar daca sistemul medical din Austria nu a fost inca supra-aglomerat, cancelarul Sebastian Kurz a avertizat ca facilitatile de terapie intensiva ar putea fi depasita la mijlocul lunii aprilie. Chiar si asa, cancelarul ar urma sa anunte in cursul zilei de luni cand anume ar putea fi relaxate masurile de carantina.